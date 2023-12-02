采盟免稅店愛心不間斷 長期支持弱勢並鼓勵孩子向學

采盟免稅店長期不間斷地支持弱勢團體及鼓勵孩子向學，且一直以來都很努力地善盡企業責任。今天采盟免稅店在桃園機場舉行愛心小舖捐贈儀式以及采盟文教基金會優良獎學金頒獎兩個活動，由采盟董事長古素琴代表企業於桃園機場愛心小舖捐款新台幣360萬元予六家基金會。

桃園機場愛心小舖自2012年成立至今已經邁入第11個年頭，采盟持續攜手六家公益夥伴一同前進，過去幾年即使疫情期間也咬牙苦撐仍堅持善盡企業責任，讓有需要的族群能夠得到幫助。今天由采盟董事長古素琴代表企業於桃園機場愛心小舖捐款新台幣360萬元予六家基金會。

采盟董事長古素琴致詞時表示接下來桃園機場的旅客量會漸漸恢復，采盟免稅店各項軟硬體也將陸續準備好歡迎各國旅客，並邀請經過第二航廈D區的旅客，一起來到位於D9登機門附近的愛心小舖，選購各家基金會的愛心商品，與采盟一起讓愛蔓延，提供最溫暖實質的援助。

采盟文教基金會優良獎學金，自2011年舉辦至今已持續12年，今年總計有246位優秀孩子獲獎，再次創人數新高，12年來已超過2000多人次榮獲獎學金，有的孩子更是從國小領到大學，獎學金由希望基金會董事長紀政、乳癌防治基金會董事長張金堅、喜憨兒基金會總監胡玉芳、黑熊保育協會秘書長張晉豪、台灣防盲基金會經理蕭文叔、與陽光基金會執行長舒靜嫻擔任頒獎人，現場也給予得獎者諸多勉勵。