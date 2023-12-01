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桃園敏盛、林口長庚志工隊 獲衛生保健服務績優表揚

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局長劉宜亷表揚獲獎的志工服務隊。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市衛生局長劉宜亷表揚獲獎的志工服務隊。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市政府衛生局今日召開年度「衛生保健志願服務運用單位聯繫會報」，除辦理督導教育訓練以增加志工夥伴專業知能，衛生局長劉宜亷也頒獎表揚敏盛綜合醫院等志工隊，包含優等、最佳特色及最佳進步獎，共計11組隊伍獲獎。

林口長庚紀念醫院志工隊已連續2年蟬聯衛生局志願服務績效評核優等獎及最佳特色獎，志工類別包含癌症病友關懷志工、幸運草兒童劇團志工、防疫服務志工等，志工服務與醫院業務完美結合，多元創新服務深獲肯定；敏盛綜合醫院也獲績優志工團隊，另外辦理志願服務特殊教育訓練榮獲感謝狀。個人方面，「桃園市政府毒品危害防制中心志工隊」曾玉嬌志工，榮獲行政院「112年全國反毒有功人士」獎項。 

衛生局也頒感謝狀給今年首次協助辦理「登革熱防疫志工計畫」的13區衛生所，感謝他們在登革熱疫情嚴峻期間成立防疫志工隊，協助環境孳清及衛教宣導，讓疫情穩定控制並讓民眾擁有正確環境孳清觀念。

衛生表示，目前衛生保健志工有37隊、3060名志工，由衛生局所、醫院及民間團體等公私立單位協力組成，以多元、專業及社區化等服務方式，提供市民正確的保健新知，其中65歲以上志工1564人，占總志工人數51.11%，隨著平均壽命增高，越多銀髮族選擇投入志願服務，包含協助門診引導、衛生保健工作、衛教宣導、食品衛生宣導、防疫工作、菸害防制、社區健康營造、長期照護及毒品防制等，無論在社區各個角落皆能看到志工身影，為守護民眾健康與衛生人員共同努力。

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衛生局 疫情 毒品

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