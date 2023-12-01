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竹北市編明年度音樂故事系列活動預算 盼代表會支持

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄭朝方表示，今年起市公所陸續舉辦大師走入社區、校園、社團，辦理聯演、課程等活動，明年將持續並擴大推動藝術文化平權，讓孩子們的才藝有機會被看見。圖／市公所提供
鄭朝方表示，今年起市公所陸續舉辦大師走入社區、校園、社團，辦理聯演、課程等活動，明年將持續並擴大推動藝術文化平權，讓孩子們的才藝有機會被看見。圖／市公所提供

客流感校園音樂巡演前進竹北市博愛國小，客家金曲歌王羅文裕攜手竹北市長鄭朝方，透過歌聲推動藝術文化平權；平均年齡7到9歲的客家後代樂團 J HALL也演唱自創客語歌曲，以流行元素傳承文化，竹北市宮今天表示，規畫明年舉辦「竹北音樂故事」系列活動，目前已編列預算，在二讀會議中，期盼獲得代表會支持通過。

金曲歌王羅文裕以及由小學生組成的J HALL樂團，在台上自彈自唱，演唱多首自創客語歌曲；竹北市長鄭朝方也受邀擔任神秘嘉賓，與羅文裕、J HALL樂團同台演唱客語歌，博愛國小學生看見市長現身驚喜萬分，搶著與市長擊掌互動，讓演唱活動掀起一波高潮。

竹北市長鄭朝方表示，「藝術隨手可及、在你我身邊，藝術就是生活。」上任以來推動藝術共融深耕，打造竹北藝文生活氛圍，同時希望落實藝術文化平權。

竹北市公所正規畫推動「竹北音樂故事」系列活動，希望明年起透過活動，提供給竹北在地學子及藝文團隊多元途徑的表演平台，提供在地學生展現藝文才藝的表演機會。

導因於竹北市有許多優秀的學生團體，在國家甚至國際獎項得到肯定，竹北家長們都殷殷期盼能有好的演出機會，讓孩子能在成長過程中得到資源與有助未來的學習歷程。

鄭朝方表示，今年起市公所陸續舉辦大師走入社區、校園、社團，辦理聯演、課程等活動，明年將持續並擴大推動藝術文化平權，讓孩子們的才藝有機會被看見，公所亦編列相關預算目前已送案，可盼代表會共同支持藝文平權。

竹北市長鄭朝方也受邀擔任神秘嘉賓，與羅文裕、J HALL樂團同台演唱客語歌。圖／市公所提供
竹北市長鄭朝方也受邀擔任神秘嘉賓，與羅文裕、J HALL樂團同台演唱客語歌。圖／市公所提供
金曲歌王羅文裕以及由小學生組成的J HALL樂團，在台上自彈自唱，演唱多首自創客語歌曲。圖／市公所提供
金曲歌王羅文裕以及由小學生組成的J HALL樂團，在台上自彈自唱，演唱多首自創客語歌曲。圖／市公所提供

鄭朝方 小學生 新竹 客語

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