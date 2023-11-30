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葬儀社開價不一惹議 竹市納管洗穿化服務 收費2千

聯合報／ 記者張裕珍賈寶楠／連線報導
竹市殯葬管理自治條例修正草案昨審議通過，殯葬洗穿化服務統一收費標準2000元。記者張裕珍／攝影
竹市殯葬管理自治條例修正草案昨審議通過，殯葬洗穿化服務統一收費標準2000元。記者張裕珍／攝影

新竹市現行由葬儀社負責遺體淨身、著裝及化妝（洗穿化）服務，但業者開價不一，從2500元到5000元不等，淨身室管理也不時因同業競爭引發爭議。議長許修睿提案修正新竹市殯葬管理自治條例，要求市府納管洗穿化服務並訂收費標準2000元，最後表決通過。

據了解，竹市殯葬管理所長年未納管洗穿化服務，原委託葬儀商業同業公會辦理，收費2300元，因公會內部意見不一，改由家屬自行委託葬儀社負責，但衍生收費亂象，加上同業競爭激烈彼此檢舉，使用淨身室各有意見，不時引發糾紛。

不少議員也陸續接獲家屬陳情，認為洗穿化是往生者必經程序，應有適當管理與合理服務，否則對親屬是二度傷害。

竹市民政處長施淑婷說，市府依市場行情，洗穿化服務訂為2000元，且將發包辦理，以利人力調度；北市2012年訂定收費標準，洗穿化共950元，已多年未調整，南投縣今年訂定相關收費標準為4400元；竹市2000元是考量人力物力情況下的合理收費，提供家屬平價選擇。

桃竹苗縣市政府目前也由葬儀社提供洗穿化服務，桃市殯葬管理所長許威儀說，目前洗穿化皆無亂象，不需納管，業者行情也約2000元起跳，高檔可達上萬，提供家屬多元選擇，市府僅出租設施，因此淨身室管理也沒有爭議，北市洗穿化則因外包才比較便宜。

新竹 北市 議員

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