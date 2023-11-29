林智堅喊續推大車站 藍酸刷存在感 綠批高虹安廢弛市政

新竹大車站計畫推不推？市長高虹安昨天表示，將先回到可行性評估通盤考量，引起任內力推此案的前市長林智堅關切，今天現身發文，直指應要繼續推新竹大車站，若要改推鐵路立體化經費龐大，竹市財政做不到，再度掀起地方熱議。市議會藍綠等黨團也各有看法，國民黨團反酸林智堅在刷存在感，民進黨團則再批高虹安是廢弛市政。

「新竹大車站計畫」被列為中央前瞻重大建設之一，主要是利用跨站式平台概念取代鐵路立體化建設，藉此活絡新竹車站周邊發展並帶動商機，初估所需經費要139億元。

林智堅提出7點對於新竹推動鐵路立體化的看法，包括認為台鐵新竹車站與北新竹站間距太近，恐不足立體化所需緩升或緩降距離；欠缺臨時軌道空間，徵收恐引發抗爭曠日費時；中央不補助立體化工程土地徵收，不能要不到中央款到時就哭喊建設被擋。

林智堅還說，大車站計畫與輕軌計畫是共生共存關係，並質疑「不做大車站難道要給遠雄做都更案嗎？」市政推動應一棒接一棒，不斷花錢做評估，只是首長怠惰藉口。

新竹市議會4個黨團對此事也表達不同看法。國民黨團總召陳慶齡直言，輕軌與大車站八竿子打不著，前者為軌道運輸、後者為人行平台是兩碼子事，並強調許多縣市都有鐵路立體化，為何竹市不行？是願不願意推而已。他也酸林智堅不甘寂寞、在刷存在感，「不應該是煩惱大車站計畫，應先向交代竹市的十大爛尾工程」。

民進黨團總召陳建名表示，鐵路立體化經費龐大、用地取得涉及徵收以及工程曠日費時，且中華路兩側並無空間做鐵道臨時軌；市府近期舉辦公聽會刻意不去說明大車站計畫與輕軌的連動，是違背市政專業，批評高虹安執意廢除此計畫，轉支持鐵路立體化，更是不尊重專業致市政廢弛，他也質疑市府「要讓遠雄後站都更案死灰復燃」。

新聯線政團總召、民眾黨議員李國璋則批林智堅不負責，林任內完全沒辦公聽會、未聽民意就要推大車站計畫，此計畫只是單靠人行空間縫合前後站，並未對區域貫通對症下藥。若林智堅有本事早就在任內說服議會支持，而非現在仍有過半議員都反對。

時代力量黨團總召林彥甫表示，前市長林智堅說鐵路立體化困難重重不可行，他不禁想反問「難道輕軌高架化就不會？」他認為新竹若沒有輕軌先行，大車站注定失敗，因為光靠既有台鐵人潮根本不足支撐商場營運，遑論要靠大車站帶動站前商圈發展。

新竹市政府都市發展處說明，鑒於新竹大車站計畫將影響大新竹地區長遠交通發展，現階段亦有許多專家學者及民意提出質疑及修正建議，市府同仁亦不敢懈怠，正審慎研議中，並將待綜合評估後決定後續政策方向，屆時將公開向市民說明，期望能共同擘畫智慧便捷的竹市都市生活圈。