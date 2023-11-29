葬儀社開價亂象 竹市議會通過洗穿化收費標準

新竹市現行葬儀社負責遺體淨身、著裝及化妝服務，收費不一引發爭議。竹市議會議長許修睿提案修正新竹市殯葬管理自治條例，要求市府訂定收費標準2000元，經表決通過提案版本。

新竹市殯葬管理所長年未將洗穿化服務納管，原本委託葬儀商業同業公會辦理，收費從新台幣2500元到5000元不等。

許修睿今天在竹市議會提案修正新竹市殯葬管理自治條例第6、第7及附表一條文草案，訂定「遺體淨身、著裝、化妝費」為1次2000元，獲得12名議員連署支持，並於今天在議會審議。

會議中，民進黨籍市議員楊玲宜、曾資程等人認為收費過高，目前台北市收費為1250元，民進黨團總召陳建名建議先保留此案，待市府提供更充分資料再行審議。

竹市議會國民黨團總召陳慶齡表示，北市收費為10年、20年前就訂定，不符現行市場行情，條例修正後服務收回給市府管理，管控也較為嚴謹，若收取過低提供不如水準的服務，反而可能招致民怨。

竹市府民政處長施淑婷向中央社記者表示，以往洗穿化服務多由業者自行開價，各家業者收取價位不一，本次增訂2000元收費為合理的價位，將著手進行辦理相關作業，盡速提供優質洗穿化的服務，以符合民眾期待。