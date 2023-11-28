桃園累計12例流感併發重症 長者、幼兒這周打疫苗有好禮

桃園市政府衛生局今天下午表示，上週（19至25日）接獲通報2例流感併發重症個案，呼籲已經進入流感等呼吸道病毒流行期，民眾務必加強呼吸道感染防治措施，落實勤洗手、戴口罩、配合體溫量測、咳嗽禮節及保持社交距離等相關防疫措施，符合公費流感疫苗接種資格民眾，也請盡速接種流感疫苗。

衛生局說明，上周通報2名流感併發重症分別為58歲及81歲女性，皆未接種流感疫苗，初期症狀多為咳嗽、發燒及呼吸急促，後續有心臟衰竭及肺炎等情形。自112年流感季起流感併發重症監測資料數據顯示，全國累計病例數為162例，桃園市累計為12例，其中65歲以上長者占比超過7成，提醒尚未接種疫苗者，特別是長者及幼兒等高風險族群，趕快完成疫苗接種。

衛生局即日起至12月17日連續三周假日於愛買桃園店、楊梅店開設成人流感暨莫德納XBB.1.5疫苗接種站，還提供65歲以上長者健康好禮；另即日起至12月1日也辦理健康接種周，與聯華食品公司合作，鼓勵65歲以上長者及6個月以上至學齡前幼兒盡速完成疫苗接種，於接種周期間前往13區衛生所接種流感疫苗，也可獲得健康好禮。前往接種流感疫苗時應備妥健保卡、身分證，如一併接種COVID-19疫苗並應攜帶接種紀錄卡（小黃卡）。

另曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗已間隔1年且未曾接種過13價肺炎鏈球菌苗65歲以上長者，這周起也可至衛生所或合約醫療院所接種疫苗，衛生局呼籲，接種疫苗為預防傳染病最有效的方法，疫苗接種後尚須1至2周才具有免疫力，提醒符合資格民眾儘速前往接種獲得保護力，各項疫苗接種資訊可至衛生局官網查詢。

衛生局也呼籲因應目前中國疫情，近期前往中國的民眾，符合接種資格者應完成疫苗接種，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生，若出現呼吸道症狀應儘速就醫並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。