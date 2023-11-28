中壢「最醜火車站」 交長：明年換新

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫報告10月已送中央審議，台鐵中壢車站未來將是機捷、捷運綠線、鐵路地下化的「三鐵共構」車站。交通部長王國材、桃園市長張善政昨陪同立法院交通委員會現勘進度，王國材表示，大家都說「中壢火車站很醜，我們明年就換新的站體」，現有車站預計明年6月拆除、臨時新站啟用，三鐵共構預計2031年完成和通車。

中壢火車站多次被網友評選為「最醜火車站」，批評車站人多擁擠、站體老舊、廁所數量少等，集髒、醜、臭於一身。

行政院副院長鄭文燦日前至中壢車站視察指出，政院年底前會核定綠線延伸中壢綜規報告，讓綠線、中壢延伸線和機場線3條路線可組成桃園環狀骨幹。王國材、張善政和立院交委魯明哲等人，昨走下地下三層樓視察機捷A23站體進度，該站體鋼梁已構築至地下35公尺。

鐵道局說明，未來三鐵共構台鐵在上層、A23站在下層，呈現十字交叉結構；立委魯明哲表示，機場捷運要進入A23站目前完成進度35％，預估完工時間是2029年，台鐵地下化進度中壢站今年8月工程發包，沒廠商投標，希望今年底盡速發包出去。

「中壢火車站很醜，我們明年就換新的站體。」王國材說，機捷與捷運綠線延伸站，很難在過去的中壢站體共構，現在利用「大月台」達成同一月台轉乘，明年6月可啟用臨時新站，至於中壢車站整體完成時間預計2031年。

張善政表示，中壢火車站是唯一三鐵共構站，是台鐵地下化與桃園捷運工程最複雜的地方，火車站正在改建、機捷A23站正在施工、綠線延伸即將核定，未來中壢將是桃園最亮眼的地區。