霞喀羅台灣黑熊出沒 尖石養老部落成立黑熊保育巡守隊

霞喀羅國家步道近年曾有台灣黑熊目擊紀錄，林業及自然保育署新竹分署推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，今天與新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會宣示成立台灣黑熊巡守隊，未來將於霞喀羅國家步道區域巡守黑熊、自動相機監測並向登山遊客宣導人熊相遇因應及無痕山林等保育概念。

林業保育署新竹分署指出，養老協會近年協助新竹分署執行霞喀羅國家步道清潔維護及白石駐在所維管工作，本次與新竹分署推動成立轄內第一個台灣黑熊巡守隊，並於今天授證宣示巡守隊成立。

新竹分署表示，「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」包含自主通報給付及巡護監測給付，養老協會參與的巡護監測給付，為部落或社區成立巡守隊，進行黑熊潛在棲地每月巡守及填寫紀錄表，每年最高核發6萬元獎勵金。

若於巡守範圍拍到黑熊影像，每次最高核發5萬元獎勵金，另自主通報給付即民眾若發現黑熊入侵農地或工寮，經立即通報可領取獎勵金3000元，通報後配合架設自動相機，再加發5000元。

林業保育署新竹分署提醒，登山遊客如與黑熊相遇，勿驚擾、勿慌張，面向黑熊循原路慢慢後退，慢慢避開其視線範圍。另從事山林活動時應共同遵守無痕山林守則，垃圾廚餘妥善打包後自行攜帶下山，避免氣味傳播，吸引野生動物聚集。

新竹分署呼籲，民眾若有發現台灣黑熊入侵農地或受困陷阱，可立即撥打03-5224163或0800-000-930，若有誤捕台灣黑熊情形，只要立即通報就不會被究責。另山區農友與部落族人如有防治野生動物危害農作或傳統狩獵需求，亦可至分署各工作站，以制式大口徑套索免費換取「改良式獵具」，避免誤捕應保育的野生動物。