智慧路標減事故 苗縣獲獎

苗栗縣政府工務處在20處高風險無號誌路口建置智慧路標，讓事故率大降53.2%，民眾有感，日前獲得國發會「政府服務獎」社會關懷服務獎項肯定；縣府說，未來將擴大推動智慧路標。

工務處指出，縣府引進智慧路標，前年12月至去年4月在20處肇事率高或事故嚴重路口建置，當車輛距離路口60至80公尺時啟動預警，讓用路人提早警覺。20處路口前年死傷事故62件，去年29件，大降53.2%。

苗栗市建中街、社寮街口附近居民也有感；據統計，當地2018年至2021年有58人受傷，2022年設置智慧路標後僅受傷8人。

工務處指出，縣府接續在西湖鄉縣道119線行人通行安全、縣道124線重點觀光據點路口行人通行安全，苗62線沿線行人易肇事路口及安全設施3案改善工程，擴大推動智慧路標。

至於苗栗縣10大易肇事、違規路口多功能科技執法，今年4月1日至9月30日共取締1萬7300多件。