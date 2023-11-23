快訊

藍白郭協商不歡而散 國民黨稱「馬朱侯受屈辱」：仍會堅持到最後一刻

消費實力堅強！全球最賺好市多在台灣 台人銷售第一名竟是「這物」

藍白郭三方會談1個多小時無共識 國民黨19：30記者會回應

議員指監視器裝設效率差 竹市警：依狀況排次序

中央社／ 新竹市23日電

新竹市議員鄭美娟今天質詢說，竹市府對於市區監視器裝設的效率及維護差，罔顧人民生命財產安全應改進。竹市警察局說，因地區狀況及監視器密度等因素，排定優先次序辦理。

民進黨籍鄭美娟今天在議會質詢表示，對於治安出狀況的巷弄，如寶山路93巷附近，出現陌生民眾隨機開車門，企圖搜刮車內財產等，地方里長陳情有看到可疑人士，卻沒有監視器可找到相關人，憂心民眾安全。

鄭美娟說，儘管她也提案要求此處應要裝設監視器，後續警察局也到場會勘，認定有裝設必要並入案，但市警局事後卻毫無作為，至今未裝設監視器，這是不顧人民生命財產安全。

鄭美娟表示，況且經她了解工務處目前裝設監視器的經費還有剩餘，卻不願到此裝設監視器，她質疑是因政治考量才被排除，要求市府要還公道。

鄭美娟說，根據市警局提供資料顯示，過去10年警局監視器建置不足都是由工務處支應，每年將近新台幣2000萬元，而工務處並無判斷治安需求的專業。

鄭美娟指出，監視器建置經費應回歸到警察局，編足經費預算，新竹市民不應該發生治安需求被忽視的情況發生。

對此，警察局長張素菱答詢表示，有關監視器的裝設會視需求而裝設，會以治安為考量。

工務處長曾嘉文答詢說，有關裝設地點及位置仍尊重警察局的專業，工務處是配合進行相關的溝通與施工。

會後新竹市警察局提供新聞資料指出，對於建議增設監視器部分，因警局預算經費已執行用罄，須由市政府工務處另案核撥經費，但會依地區狀況及監視器密度等因素依照優先次序辦理。

警察局表示，明年度預計有721支已使用逾8年監視器亟需汰換，為兼顧地方治安之需求，及現有監視器之汰舊換新，會在有限的經費中考量，以發揮最大的效益。

監視器 警察 鄭美娟

延伸閱讀

桃園老婦看診藥、證件全忘計程車 警暖心追監視器尋回

竹市生育津貼發3萬元、放寬設籍 民代批撒幣、憂搶設籍

苗38線撞上垂落路旁監視器線 女騎士頸部勒痕傷口送醫

獨／重大竊案！住戶外出、社區停電 社區保全見機「偷千萬元現金」

相關新聞

關切小黃司機健康 桃市下月起26處停車場1小時免費停車

桃園市長張善政今宣布，12月1日起開放設籍桃園的計程車，在26處公有路外立體停車場可免費停車1小時，每天1次、不限時段，...

中庄吊橋、木博館黃大目曾孫出書 記錄大溪10年改變

2023年行政院觀光署統計桃園9月13個最佳觀光景點人口排名，第1為「大溪老城區」有近50萬人次，61歲的大溪地方文史調...

82年歷史老土地公廟登記要繳回饋金？苗縣議員跳腳

苗栗縣後龍鎮大庄福興宮老土地公廟因時空因素錯過2001年至2002年寺廟補登記，現在辦理登記，卻要繳交回饋金，縣議員林寶...

領薪水是大事 議員陳品安給縣長鍾東錦打85分

苗栗縣長鍾東錦決定代理、代課老師1年都可以領薪水，有上班就可以領，且員工每月5日領薪，提前到1日領薪，議員陳品安今天在議...

竹市生育津貼發3萬元、放寬設籍 民代批撒幣、憂搶設籍

新竹市長高虹安選前喊出「0到6歲市府養」政見，日前宣布明年生育津貼加倍發3萬元、設籍門檻放寬至6個月。不過，時代力量市議...

桃園YouBike下月更新2.0版 議員關切資安和跨區租用

桃園市議員劉勝全今天在議會總質詢指出，桃園YouBike前1小時免費（市府補助）全國最優惠，YouBike1.0版升格2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。