議員指監視器裝設效率差 竹市警：依狀況排次序

新竹市議員鄭美娟今天質詢說，竹市府對於市區監視器裝設的效率及維護差，罔顧人民生命財產安全應改進。竹市警察局說，因地區狀況及監視器密度等因素，排定優先次序辦理。

民進黨籍鄭美娟今天在議會質詢表示，對於治安出狀況的巷弄，如寶山路93巷附近，出現陌生民眾隨機開車門，企圖搜刮車內財產等，地方里長陳情有看到可疑人士，卻沒有監視器可找到相關人，憂心民眾安全。

鄭美娟說，儘管她也提案要求此處應要裝設監視器，後續警察局也到場會勘，認定有裝設必要並入案，但市警局事後卻毫無作為，至今未裝設監視器，這是不顧人民生命財產安全。

鄭美娟表示，況且經她了解工務處目前裝設監視器的經費還有剩餘，卻不願到此裝設監視器，她質疑是因政治考量才被排除，要求市府要還公道。

鄭美娟說，根據市警局提供資料顯示，過去10年警局監視器建置不足都是由工務處支應，每年將近新台幣2000萬元，而工務處並無判斷治安需求的專業。

鄭美娟指出，監視器建置經費應回歸到警察局，編足經費預算，新竹市民不應該發生治安需求被忽視的情況發生。

對此，警察局長張素菱答詢表示，有關監視器的裝設會視需求而裝設，會以治安為考量。

工務處長曾嘉文答詢說，有關裝設地點及位置仍尊重警察局的專業，工務處是配合進行相關的溝通與施工。

會後新竹市警察局提供新聞資料指出，對於建議增設監視器部分，因警局預算經費已執行用罄，須由市政府工務處另案核撥經費，但會依地區狀況及監視器密度等因素依照優先次序辦理。

警察局表示，明年度預計有721支已使用逾8年監視器亟需汰換，為兼顧地方治安之需求，及現有監視器之汰舊換新，會在有限的經費中考量，以發揮最大的效益。