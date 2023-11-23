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快儲水！ 桃園龜山周末停水8小時 12路段受影響
台灣自來水公司第二區管理處辦理「龜山區華亞二路256號用戶用水設備斷管連絡」，預計25日共停水8小時，停水戶數約135戶。桃園市經發局提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
經發局表示，25日停水時間自早上10點至晚間6點共8小時。停水區域包括龜山區／華亞一路、華亞二路、華亞三路、文化二路、復興三路、科技一路、科技二路、科技三路、科技五路、科技六路、科技八路、科技九路。
經發局表示，恢復供水後，如仍無水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。
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