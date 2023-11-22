快訊

總統大選最新民調／侯柯配、柯侯配皆贏賴蕭配

3份民調遭排除？柯志恩怒批「誰讓擱置」 學者：完全不存在讓6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再不處理會變成瘤！張善政：力推中壢老城區煥然一新

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中壢火車站前的財神大樓破舊有礙觀瞻，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府有決心和創意解決長期擱置的市區老舊問題，未來絕對會讓中壢煥然一新。本報資料照片
中壢火車站前的財神大樓破舊有礙觀瞻，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府有決心和創意解決長期擱置的市區老舊問題，未來絕對會讓中壢煥然一新。本報資料照片

桃園市政府積極推動老城區改造，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府有決心和創意解決長期擱置的市區老舊問題，除針對桃園區火車站前、景福宮周邊、桃園國小前進行交通改善，對於中壢區財神大樓都更、中正公園人本空間等也有相關計畫，未來絕對會讓中壢煥然一新。

張善政表示，近期議會市政總質詢，不少議員都關心老城區更新問題，市府有決心跟創意下手解決，其實處理老城區不是很花錢的事，但需要創意和膽勢，很多人都習於現狀，因為要改變現狀，難免面臨很多地方上的擔憂和質疑，但現在這些老城區問題繼續拖著，就會一直破舊下去。

張說，目前市府針對桃園火車站前、景福宮周邊、桃園國小前等3個地點進行老城區改善計畫，有議員關心中壢的情形，事實上市府已有3個目標，首先是做好康樂路和博愛路的通學步道，第二是中正公園的人本空間改善計畫，後續將串連周邊的銀河廣場和仁海宮，讓市民感受煥然一新。

至於被批評最醜火車站的中壢火車站，周邊的財神大樓因產權問題很難都更，但張善政強調「不行放在那邊讓它爛」，都發局會補助規畫費、著手幫助屋主們組成更新會，在更新會理凝聚共識，讓財神大樓都更走下去，畢竟再不處理，財神大樓恐變成一個瘤。

張善政表示，除了上述地點，中壢區包括老街溪、中平商圈、中正路、元化路等地也有不少想法，「能不能做到100分？我們會努力，但要讓市民看到市府的用心」此外，公園、道路開闢和公墓遷葬也很重要，相關局處面對長久沒解決的問題要勇於下手解決。

火車站 張善政

延伸閱讀

桃園藍營立委登記 張善政致詞突然響起「愛拚才會贏」

張善政陪同桃園6名立委參選人登記 盼打造新格局

桃園青創博覽會 7縣市120組青創團隊展創意

兒權座談何不放颱風假當面交鋒 張善政：桃園是寶地

相關新聞

綠營追1.1億元包租代管標案爭議 高虹安：有瑕疵將補正

新竹市政府今年1.1億元社會住宅包租代管標案爭議持續受綠營關注，民進黨籍市議員楊玲宜今質詢時批評，市府評選過程已被行政院...

再不處理會變成瘤！張善政：力推中壢老城區煥然一新

桃園市政府積極推動老城區改造，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府有決心和創意解決長期擱置的市區老舊問題，除針對桃園區...

年關春假戶外旅遊哪裡玩？桃市府推薦冬季北橫2新遊程

桃園市政觀旅局為提高桃園旅遊好好玩，趁著2003年關及春節假期來臨，打造桃園冬季北橫遊程，觀旅局長周柏吟今天表示，該局今...

竹科有謙家園疑涉違法開發 陳椒華：勿忘林肯大郡教訓

臨近竹科台積電寶山廠的大型社區「有謙家園」疑似違法擴建多棟別墅超出原計畫書範圍，並占國土保安用地大興土木，且社區因位於山...

銅鑼畜牧循環中心案爭議 鍾東錦：病死豬、雞不會進場

苗栗縣政府擬設置銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心，地方成立自救會抗爭反對，縣長鍾東錦今天強調病死豬、雞不會進場，且發酵的沼...

桃園機車、無人機練習場稀少 議員要求速規畫場地

桃園市桃園區人口超過46萬人， 機車考照練習場只有半套，市議員黃婉如今天在議會總質詢指出，不只沒有完整的機場練習場，連無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。