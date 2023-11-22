再不處理會變成瘤！張善政：力推中壢老城區煥然一新

桃園市政府積極推動老城區改造，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府有決心和創意解決長期擱置的市區老舊問題，除針對桃園區火車站前、景福宮周邊、桃園國小前進行交通改善，對於中壢區財神大樓都更、中正公園人本空間等也有相關計畫，未來絕對會讓中壢煥然一新。

張善政表示，近期議會市政總質詢，不少議員都關心老城區更新問題，市府有決心跟創意下手解決，其實處理老城區不是很花錢的事，但需要創意和膽勢，很多人都習於現狀，因為要改變現狀，難免面臨很多地方上的擔憂和質疑，但現在這些老城區問題繼續拖著，就會一直破舊下去。

張說，目前市府針對桃園火車站前、景福宮周邊、桃園國小前等3個地點進行老城區改善計畫，有議員關心中壢的情形，事實上市府已有3個目標，首先是做好康樂路和博愛路的通學步道，第二是中正公園的人本空間改善計畫，後續將串連周邊的銀河廣場和仁海宮，讓市民感受煥然一新。

至於被批評最醜火車站的中壢火車站，周邊的財神大樓因產權問題很難都更，但張善政強調「不行放在那邊讓它爛」，都發局會補助規畫費、著手幫助屋主們組成更新會，在更新會理凝聚共識，讓財神大樓都更走下去，畢竟再不處理，財神大樓恐變成一個瘤。

張善政表示，除了上述地點，中壢區包括老街溪、中平商圈、中正路、元化路等地也有不少想法，「能不能做到100分？我們會努力，但要讓市民看到市府的用心」此外，公園、道路開闢和公墓遷葬也很重要，相關局處面對長久沒解決的問題要勇於下手解決。