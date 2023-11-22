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年關春假戶外旅遊哪裡玩？桃市府推薦冬季北橫2新遊程

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府觀旅局推薦「文藝復興」冬季遊程，順遊新溪口吊橋，體驗溪口部落文化（見圖）及泡湯。圖／觀旅局提供
桃園市府觀旅局推薦「文藝復興」冬季遊程，順遊新溪口吊橋，體驗溪口部落文化（見圖）及泡湯。圖／觀旅局提供

桃園市政觀旅局為提高桃園旅遊好好玩，趁著2003年關及春節假期來臨，打造桃園冬季北橫遊程，觀旅局長周柏吟今天表示，該局今年調整推薦冬季遊程，以文藝復興、躍動青春線2條路線，分別體驗溪口部落的泰雅人文巡禮、一日高空彈跳與沏茶文化舒壓，讓遊客、自行車友輕鬆探索桃園北橫新遊程。

市府觀旅局為營造大溪、復興新遊程，重燃遊客探索北橫景點興趣，以大溪經國紀念館規畫為「北橫的起點」，本月騰北橫遊客服務中心、經國紀念館重新開幕，成為北橫入口意象起點，也成為北橫公路（台7線）第一站，有北橫之驛餐廳、小農市集，納入鄰近慈湖紀念雕塑公園、後慈湖景點，也讓遊客、自行車友、山友在此起點順著台7線北橫沿線景點造訪駐足、遊憩，探索北橫四季風光。

周柏吟表示，進入今天冬季，鼓勵自由行及組團遊客、車友走訪北橫，該局調整推薦2條北橫主題探索遊程，讓遊客可以同時享受步道健走、特色體驗，讓登山、自行車友健行或跑東眼山，順遊羅浮溫泉泡湯，冬季遊程推薦「文藝復興」線，體驗溪口部落文化之外，遊客可順遊新溪口吊橋、羅浮的泰雅故事公園參訪和前往新修整羅浮溫泉泡湯洗滌身心疲勞。

如果喜歡自我挑戰的山友、遊客，參加「躍動青春」線，從大溪頭寮出發，至三層打鐵寮古道健行，前往復興橋體驗高空彈跳，順遊至鄰近角板山公園，觀賞角板山盛開梅花，在角板山商圈買復興農特產品，再到葉家千金或大溪老茶廠，了解過往製茶相關故事，此外還可結合復興當地旅館、民宿與順遊景點，安排更好玩北橫冬季遊程。

桃園市府觀旅局推薦「文藝復興」冬季遊程，順遊新溪口吊橋（見圖），體驗溪口部落文化及泡湯。圖／觀旅局提供
桃園市府觀旅局推薦「文藝復興」冬季遊程，順遊新溪口吊橋（見圖），體驗溪口部落文化及泡湯。圖／觀旅局提供
桃園市府觀旅局推薦「躍動青春」冬季遊程，古道健行（見圖）及復興橋高空彈跳，參訪茶廠了解沏茶文化。圖／觀旅局提供
桃園市府觀旅局推薦「躍動青春」冬季遊程，古道健行（見圖）及復興橋高空彈跳，參訪茶廠了解沏茶文化。圖／觀旅局提供

北橫 桃園 自行車

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