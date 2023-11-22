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苗140線700公尺區測 研議取消或改夜間執法
苗栗縣道140線是卓蘭鎮對外重要聯絡道路，其中一段區間測速距離僅700多公尺，開出不少罰單，縣長鍾東錦昨天回應卓蘭鎮長詹錦章在縣務會議提案，認為該處可能是全國最短的區間測速，太過嚴苛，交辦相關單位研議取消或是僅夜間區間測速。
140線分別在16.2公里至16.9公里、23.1公里至25.1公里路段實施區間測速，在19.9公里設置固定測速桿，速限每小時60公里，詹錦章昨在縣務會議提案指出，140線南橫公路是卓蘭對外重要聯絡道路，區間測速造成鄉親怨聲載道，觀光客來卓蘭超速違規被開一次罰單，以後就不會再來了，影響地方很大。
詹錦章說，140線區間測速為保護石虎等野生動物建置，石虎屬夜行性動物，建議在活動高峰期的下午6點至隔天上午6點實施區間測速，其餘時段不執行。
縣警局長莊勝雄表示，140線區間測速今年至11月14日執法取締7126件，分析發現上午11點至中午12點591件最多，上午6點至下午6點有5594件，下午6點至隔天上午6點1532件，違規時段仍以日間為主；區間測速除石虎保育，尚有防止違規肇事、提升行車安全目的。
鍾東錦指出，140線區間測速其中2公里路段，農路交叉路口多，他沒有意見，但另一段僅700多公尺，可能是全國最短的區間測速，他認為太過嚴苛，白天行車視線條件較好，用路人比較容易閃避野生動物，700多公尺區間測速路段是否取消或改夜間時段執法，涉及速度管理及生態保育議題，請工務處、農業處及警察局等相關單位評估研議。
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