中壢2開發案 研議加碼房租補助

桃園市中壢運動公園和機場捷運A20站開發案延宕，徵收戶也無法比照航空城計畫加發房屋補助費用和地上物拆遷補償，議員吳嘉和昨質疑厚此薄彼；市府地政局回應，航空城是國家重大建設，與其他區段徵收案不同，但考量地方民意，會研議加碼房租補助費。

機捷A20站開發案位於青埔特區和中壢市區之間，區段徵收面積約47.55公頃，外界認為可望成為繼青埔特區後，機捷沿線下一個新市鎮；中壢運動公園區段徵收工程範圍則涵蓋中壢後站，區段總面積約72公頃，是桃市發展體育休閒重點區域。

吳嘉和昨質詢表示，A20站開發案2020年10月完成土地分配，預計今年底全區開發完成後，地主即可領回土地，原定開發期程為2年，目前時程延宕，中壢運動公園進度同樣落後，預計2025年才完工。

吳嘉和說，近期航空城在搬遷戶抗議下，市府承諾加碼自拆補償費、調整評點等措施，反觀中壢運動公園和A20站開發案延宕，造成人民損失卻一直未改善，「為什麼只有航空城有？補助條件根本厚此薄彼。」

地政局長蔡金鐘回應，航空城計畫為國家重大建設，考量當地長期受機場航高限制等影響，依桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例，另給特別救濟金，內政部土地徵收審議小組2021年審查航空城區段徵收計畫書時亦附帶決議，請交通部民航局及市府考量營建物價，調整加發補償，因此與其他區段徵收案條件不同。

針對中壢運動公園和A20站開發案，蔡金鐘說，2案各有42和46戶徵收戶，市府提供房租補助費，當時依1個月約1.8萬元、2年開發期程計算，一次給合法建物45萬，非合法建物30萬；房租補助費非法定補償項目，但考量開發期程超過2年，市府已研議加碼補助，現正評估影響時間和是否提高補償，相關方案將盡速公布。