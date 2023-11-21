桃園議員籲7歲以下禁玩手機 張善政：循序研議自治條例

桃園市議員舒翠玲今天質詢時，直言手機、網路使用成癮可能造成精神疾病或暴力傾向等問題，呼籲市府制定自治條例，禁止7歲以下孩童使用手機。市長張善政答詢時表示，市府會研議訂定自治條例，也會統籌教育局、衛生局及其他相關局處，挑選學校推動試辦計畫，在校園宣導如何正確使用手機。

舒翠玲表示，根據台灣網路資訊中心2023年台灣網路報告，沉迷網路的國中生由疫情前的15%增加到疫情時的24%；中學生平均每天上網4.6個小時、每周高達32.2小時，較3年前多5個小時；12歲以下孩童的家長也有81.2%會讓孩子使用3C設備；但3歲以前大腦脆弱，完全不適合看螢幕，過度成癮可能造成精神疾病、視網膜剝離及暴力傾向等問題，有礙孩子身心發展。

舒翠玲說，許多國家已啟動因應對策管控，台灣在「兒童及少年福利與權益保障法」第43條第1項第5款規定，兒童及少年不得超過合理時間持續使用電子類產品，但未針對合理時間規範，建議市府制定自治條例，禁止7歲以下孩童使用手機，可以不制訂罰則，卻具宣示意義，讓家長重視。

張善政回應，兒少法規定較宣示性，合理使用時間應會隨著年齡而不同，他在行政院任職多年來，持續大力推動數位教育，相當關注在不同的學習階段，合理適當使用電腦、手機等產品的時間是多少，才不致影響健康；他也曾前往手機的發源地芬蘭，該國從小就教育孩子如何正確使用手機，是非常正面的做法。

張善政說，市府會循序漸進訂定自治條例，也會由副市長王明鉅統籌教育局、衛生局及其他相關局處，挑選幾處桃園的國小、國中及高中推動試辦計畫，在校園宣導如何正確使用手機，並由衛生局瞭解學生使用手機的時間與其對健康的影響，設法在明年蒐集完整資訊，研議如何與自治條例搭配。