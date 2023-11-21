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新竹市這三叉路口畫槽化線 民代批「罰單陷阱」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市議員田雅芳（右上）今天質詢指出南大路、振興路與南大路634巷一處三叉路口畫設槽化線，衍生罰單多。圖／取自新竹市議會直播畫面
竹市議員田雅芳（右上）今天質詢指出南大路、振興路與南大路634巷一處三叉路口畫設槽化線，衍生罰單多。圖／取自新竹市議會直播畫面

鄰近清華大學南大校區的新竹市南大路、振興路與南大路634巷一處三叉路口畫設槽化線引導轉彎車輛，不過，市議員田雅芳今天質詢批評此設計錯得離譜，無論從什麼方向走都會壓到中間槽化線，不僅衍生車禍多，罰單也多，猶如製造「罰單陷阱」。

無黨籍市議員田雅芳今天議會市政總質詢，提到新竹市部分道路新的標線設計亂七八糟，並直接點名南大路634巷與南大路、振興路交會的路口，因為畫設槽化線衍生的罰單很多，不少人接到罰單後跑來服務處反映，認為槽化線設置有陷阱，害人受罰。

田雅芳說，這樣的槽化線設計，不管哪個路口走都可能會壓到，尤其從要南大路左轉南大路634巷，幾乎沒有多餘車道空間，一定會壓到道路中間的槽化線，「是不想讓我們左轉是嗎？」如果是設置為實體分隔島，幾乎每個人都會撞車了。

田雅芳認為，如此形同製造罰單陷阱，不只衍生車禍多，罰單也多，現在路上檢舉達人那麼多，一不小心就可能被檢舉挨罰，若不想壓線違規，就可能會撞到其他車子。

市長高虹安表示，此路口已有爭取到經費改善路型，已經完成設計，相關監造案準備上網公告，預計年底上網公告工程。依據新的規畫設計不會有槽化線，市府將按期程發包施工。另針對相關標線畫設情形，會再與交通處內部檢討。

罰單 新竹

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