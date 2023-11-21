逛市集、單車遊、賞夕照 竹北水月市集25日登場

推廣新竹縣竹北市濱海遊憩風光，活絡西區農漁村在地特色商圈，竹北市公所舉辦「竹北水月市集」將於本周六在水月公園登場，當天有50攤位進駐，邀請民眾到水月商圈看秀、聽音樂、逛市集，還可騎單車體驗最道地的濱海生活與產業。

竹北市長鄭朝方表示，竹北西區擁有優美的自然景觀、成熟的農漁產業，以及豐富觀光旅遊資源，期盼藉由水月市集活動，讓更多遊客認識地方特色商家，同時領略西區沿海風光之美。活動當天將有50家攤位進駐，遊客可以一次買齊竹北在地優質烏魚子、萊姆醋、新鮮白蝦、米粉、土雞等農特產，透過市集更貼近在地生活。

竹北代表會主席林啟賢說，水月是竹北西區美麗的景點，可到鳳崎步道觀賞落日，或前往新月沙灣，西區更是發展精緻農業和休閒觀光的好地點，民眾可騎乘腳踏車到西區暢遊，歡迎全國民眾前來遊玩。

活動代言人網紅健身教練「咪咪」今現身記者會，分享水月橋周邊單車遊記，透過自身號召力，吸引愛運動的民眾到竹北水月休閒農業區，沿著海濱路線探索美麗濱海風光、漫遊竹北水月橋。

在地水月休閒農業區商家市集，包含嘉豐水產、朱記食品行、福樂休閒漁村、愛蜂園、東海萊姆園、金展漁業、阿嬤的農園、Lazy room、海拜客、南水月遊客中心等；除當地商家外，市集中也有來自桃園、新竹、苗栗等其他地區文創工藝、手作、青農青創、特色小吃攤，為市集增添多元風采。