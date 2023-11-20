柑橘產季來臨北埔、峨眉農路破損 竹縣議員提修繕補助

新竹縣北埔、峨眉鄉多數果園依著丘陵地形種植，但許多農園園內道嚴重破損，新竹縣議員王辰翔在議會質詢時表示，應協助獨立戶農戶申請農路修繕補助，讓農民有效管理果園，減輕農民體力上的負擔。新竹縣長楊文科表示，縣府每年編列預算2500萬元配合水保署計畫，明年度增加1500萬元提升至4000萬元，盼議會支持通過。

王辰翔指出，對於即將到來的柑橘產季，他關心北埔及峨眉兩鄉的農園道路改善問題，也關注私人業者在獲得金牌農村的北埔鄉、南埔村申請設置殯葬設施案的進度，希望縣府一定要審慎評估對環境的影響，傾聽地方聲音。

楊文科表示，關於農路改善問題，縣府每年編列預算2500萬元配合水保署計畫，明年度增加1500萬元提升至4000萬元，也希望議長張鎮榮及其他議員多多支持，讓農路改善預算通過。

新竹縣農業處長傅琦媺則說，農業部農村發展及水土保持署有針對個別農園園內道補助，每一個農戶最高有40萬元申請額度，縣府、竹東鎮、關西鎮、尖石鄉及五峰鄉公所的水土保持服務團駐點服務可提供民眾相關補助資訊及協助申請流程。

至於殯葬設施，楊文科表示，殯葬設施是縣府配合內政部推動，公墓禁葬、遷葬，若有私人申請，皆依照規定審查，也會尊重鄉公所及地方的意見。民政處長謝明輝也回應，殯葬設施設置都有相關法令規範，縣府依法審查、嚴格把關，若不合法一定會駁回，不會讓鄉親相關權益受到影響。