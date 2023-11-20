竹北興隆路蓋橋直通竹科 跨頭前溪道路遲20年終有進展

新竹縣、市延宕20多年從竹北市興隆路蓋陸橋接到新竹市水源路再延伸至竹科的「跨頭前溪道路」，新竹縣端已做好準備，新竹市端則牽涉都市計畫變更，經園縣市共好平台會議向中央提出後，行政院今年已列入國家重大建設計畫。新竹縣議員林碩彥質詢時提問相關進度，工務處代理處長陳盈州表示，已有「重大進展」。

林碩彥指出，新竹地區民眾抱怨最大的就是交通，尤其是通往竹科每天都壅塞，高鐵橋下道路直通竹科力行路何時通車，還有竹北市經國橋改善計畫、連接新竹縣、市的「跨頭前溪道路」進度為何？

陳盈州表示，經國橋改善計畫預定明年上半年完成設計，由國土管理署執行，高鐵橋下聯絡道直接通到竹科力行路，營建署已完成第3期工程，預定明年初開放通車，至於跨頭前溪道路也已有「重大進展」。

陳盈州指出，跨頭前溪道路是新竹市主政，經園縣市共好平台會議向中央提議興建，行政院在今年7月21日核定為國家重大建設計畫，因計畫範圍現況多為特定農業區農牧用地，內政部國土管理署要求本案以新訂都市計畫區段徵收整體辦理開發。

陳盈州指出，新竹市政府須依土地徵收條例規定，補充重大建設相關證明文件，待中央相關部會整體評估並提出國家重大建設計畫層報行政院核定後，新竹市政府始得配合續辦都市計畫法定程序，新竹縣長楊文科將跨頭前溪道路計畫最後定線在中醫大新竹附醫前興隆路的縣政13街。