竹縣議員盼打通竹北聯外道路 縣府：研議可行性

民眾黨竹縣議員林碩彥今天質詢說，竹北市莊敬北路應向北延伸，能打通湖口到竹北交通並串連關新及新埔，應列工程推動，竹縣府說，需考量土地取得、都市計畫等問題，會研議可行性。

新竹縣議會第20屆第2次定期會，台灣民眾黨林碩彥質詢表示，竹北市莊敬北路向北延伸，可打通湖口到竹北交通任督二脈、串連關新及新埔，縮短行車時間，重要性應列為竹縣的重要交通建設。

林碩彥說，新竹縣市為共同生活圈，每逢上下班時間不少聯通道路就會塞車，盼縣府改善。

新竹縣長楊文科答詢說，對於莊敬北路向北延伸部分，縣府多次與竹北市公所和民意代表，共同會勘竹北市環北路、中山路、中正東路（118號縣道）與縣政二路交會的五岔路口，研商讓交通更順暢的方法，現階段先以調整車道配置及交通號置因應。

楊文科表示，莊敬北路向北往環北路、中華路延伸的構想很好，但因計畫範圍大，面臨土地取得、都市計畫、通盤檢討等諸多問題，將請縣府相關局處努力研議可行性。

對於竹北往返竹市塞車問題，工務處代理處長陳盈州答詢說，高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程3期已完工，正辦理驗驗收作業，預計明年初開放通行，屆時可有效舒解竹科至新竹高鐵站，及中山高竹北至新竹交流道長期壅塞現象。

至於興隆橋擴寬部分，陳盈州說，會另由台灣知識經濟旗艦園區與竹科三期銜接道路新闢工程來做取代，可行性評估費用已編列於113年度預算，將在上游另行規劃交通路廊，解決目前交通壅塞課題，而台知園區與竹科三期計畫部分正由中央審議中。