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桃園將停水影響2萬6100戶 「這3區」記得儲水
台灣自來水公司第二區管理處為配合桃園養工處辦理「楊梅區楊新路二段五號橋管線遷移及斷管連絡工程」，預計12月4日上午8時起至5日上午7時止共23小時施工停水，停水範圍涵蓋楊梅、新屋及觀音共影響2萬6100戶，桃園經發局提醒民眾務必提前儲水。
停水區域包含楊梅區上田里、員本里、新榮里、水美里、瑞原里、豐野里、高上里、高榮里；新屋區下埔里、下田里、九斗里、埔頂里、大坡里、後庄里、後湖里、新屋里、新生里、望間里、東明里、槺榔里、永安里、永興里、深圳里、清華里、石牌里、石磊里、社子里、笨港里、蚵間里、赤欄里、頭洲里、及周邊巷弄；觀音區保生里、大潭里、武威里、新興里、三和里、坑尾里、觀音里。
桃園經發局提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象。民眾請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
經發局說，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。
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