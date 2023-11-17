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竹北3傳統市場送買菜金 還能兌換設計風購物袋抽好禮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方（左）邀請民眾到傳統市場逛街購物，還能憑活動內容兌換抽獎券及環保購物袋。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（左）邀請民眾到傳統市場逛街購物，還能憑活動內容兌換抽獎券及環保購物袋。圖／竹北市公所提供

北市公所為提振市場消費並提倡環保，推出溫暖購物竹北市集活動，在新社市場、仁義市場以及竹北市場消費購物，就能憑購物憑證兌換限量買菜金，還能兌換限量無印簡約設計風格市場購物袋，還能獲得抽獎券有機會抽中iPhone 15、Dyson吹風機等好禮，帶動消費經濟。

市公所說明，這次推出3重好禮活動包含「減塑享好康」憑環保袋換買菜金、「購物抽好禮」有機會抽中iPhone 15等優質獎項，以及「環保消費」贈送限量無印簡約設計風格市場購物袋，竹北市長鄭朝方邀請民眾走進竹北3處公有傳統市場及2處市場攤集區採買，帶動消費經濟，同時響應環保行動。

鄭朝方表示，竹北3處公有傳統市場包含新社市場、仁義市場以及竹北市場，而竹北、仁義市場另設有攤集區，日前舉辦購物贈百元好市券活動獲得市民熱烈好評，同時為市場額外創造近80萬元營收，因此這次透過舉辦加碼回饋。

11月連續2周星期三，22日在竹北市場、新社市場，29日至仁義市場、新社市場，現場憑環保袋、環保餐盒等用品購物，即可向攤商索取購物憑證，並至活動櫃台兌換50元買菜金，每處市集限量發放400份，總計2000份送完為止，預計將為傳統市場額外挹注10萬元產值。

11月22日起至竹北5處市集消費滿200元，還可獲得抽獎序號卡，有機會將iPhone 15、Dyson吹風機等好禮帶回家。12月1日竹北市場、2日於新社市場、3日在仁義市場，3天上午9點於指定市場內消費後，可憑兌換卡及5個乾淨回收袋至活動櫃台兌換設計風格購物袋。

竹北市公所為刺激消費鼓勵環保，在新社市場、仁義市場以及竹北市場推出買菜送買菜金活動。圖／竹北市公所提供
竹北市公所為刺激消費鼓勵環保，在新社市場、仁義市場以及竹北市場推出買菜送買菜金活動。圖／竹北市公所提供

北市 傳統市場

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