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竹北西區4校老舊、設施損壞 竹北市公所撥近百萬改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
豐田國小因建築老舊、溼氣滲漏產生嚴重壁癌。圖／竹北市公所提供
豐田國小因建築老舊、溼氣滲漏產生嚴重壁癌。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市西區學校豐田國小、新港國小、鳳岡國小及鳳岡國中等4校均有老舊及設施損壞問題，竹北市公所提撥近百萬經費修繕，讓學童有更安全、優質的上課環境。竹北市公所表示，校園工程分西區與舊校區兩階段執行，改善項目含括校舍防水工程、運動操場地坪墊高、土壤固化改善等，並已相繼修繕完工。

竹北市長鄭朝方指出，竹北親子人口多，教育力發展為市政重點項目之一，市公所提供轄內公立國中、小學小型工程補助申請，並依評估核定後給予補助，首重資源相對匱乏的西區學校優先執行，包含豐田國小、新港國小、鳳岡國小以及鳳岡國中等4校，已提撥近百萬經費挹注修繕。

鄭朝方表示，豐田國小因建築老舊、溼氣滲漏產生嚴重壁癌，這次申請補助施作數位圖書室防水工程，同時全面更新因受潮朽壞塌陷的天花板、高架地板及木作櫃體，針對壁面壁癌也全面打除重作防水，改善室內設施損壞發霉情形，同時解決壁癌引起的粉塵及黴菌問題，照顧師生上課環境與健康。

新港國小因操場PU跑道、中央球場、跳遠場、練習牆年久失修、嚴重破損情形，且各個場地間均有約10公分落差，也已透過補助墊高地平改善，同時加強中央球場土壤固化處理，保障師生活動安全。

鄭朝方也指出，鳳岡國小每逢下雨必造成2樓走廊積水、溼滑，危及學生安全，透過公所補助得以改善新、舊大樓屋頂連結防漏工程。鳳岡國中為提升學生行車安全，遂將校門口梅花形花圃，縮小並改建為圓形花圃，以改善公車進校園的死角問題。

鄭朝方強調，均衡西區發展是他上任以來持續努力實踐的目標，孩子的教育不能等，除了重視教學內容外，從學習環境到硬體設施皆不容忽視，市公所以對學童安全有利環境為考量，提供轄內學校申請補助款，盼逐步拉抬竹北西區及舊校區的硬體升級。

豐田國小因建築老舊、溼氣滲漏產生嚴重壁癌，竹北市公所已提撥經費，重新施作天花板、高架地板及木作櫃體。圖／竹北市公所提供
豐田國小因建築老舊、溼氣滲漏產生嚴重壁癌，竹北市公所已提撥經費，重新施作天花板、高架地板及木作櫃體。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 北市 豐田

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