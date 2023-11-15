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「從桃園看世界」演講登場 紐西蘭代表分享永續經驗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長王明鉅今下午出席「從桃園看世界—紐西蘭場」，活動邀請紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博演講。圖／桃園市府秘書處提供
桃園市副市長王明鉅今下午出席「從桃園看世界—紐西蘭場」，活動邀請紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博演講。圖／桃園市府秘書處提供

桃園市副市長王明鉅今下午出席「從桃園看世界—紐西蘭場」活動，活動並邀請紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mr. Mark Pearson）分享紐西蘭在環境永續及文化包容的努力，希望藉演講，讓桃園市民進一步認識紐西蘭這個文化及自然資源豐富的國家。

王明鉅表示，紐西蘭人口約500萬，是個風景優美、地大物博，農、畜牧產業發達的國家，馬嘉博曾任駐韓國及駐日本紐西蘭大使館副館長，外交資歷豐富，今年8月很榮幸邀請馬代表參加桃園「2023世界客家博覽會」，紐西蘭有許多華人及客家族群，200多年前即有客家族群遠赴紐西蘭淘金，並就此定居。

王明鉅表示，桃園作為台灣國門之都，與國際連結的第一站，桃園的市政發展以邁向國際化為目標，這次由市府秘書處主辦「從桃園看世界」駐台代表系列講座，邀請外國駐台代表分享母國文化，首場邀請紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博，以「紐西蘭邁向永續及包容性的未來」為題，帶領桃園市民進一步認識這個「白雲的故鄉」。今年11月17日及12月21日也將邀請西班牙及英國等外國辦事處代表分享，歡迎民眾踴躍參與。

馬嘉博除了現場教學「Kia ora(你好)」等毛利語單字，也分享紐西蘭及台灣的3個相似、3個差異及3個連結，包括台灣及紐西蘭都是位於環太平洋火山帶上的島國，且同時擁有多元文化的民主社會等相似之處。

在永續發展方面，馬代表分享紐西蘭在動物保育及氣候變遷上的努力，包括「2050零掠食者」計畫、推廣再生能源以達到實現淨零碳排目標舉措等。此外，紐西蘭也關注包容社會及毛利人轉型正義等議題，各面向發展目標及社會背景皆與台灣相似，值得互相借鏡學習。

桃園市副市長王明鉅（右）今下午出席「從桃園看世界—紐西蘭場」，活動邀請紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（左）演講。圖／桃園市府秘書處提供
桃園市副市長王明鉅（右）今下午出席「從桃園看世界—紐西蘭場」，活動邀請紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（左）演講。圖／桃園市府秘書處提供

紐西蘭 桃園

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