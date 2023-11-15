議員指家長接送區車常違規久停 竹市允科技執法

時代力量新竹市議員林彥甫今天指出，公托、公幼周邊家長接送區常遭車輛違規久停，市府應加強臨停管制。新竹市交通處表示，將規劃臨停車格及設置智慧車柱科技執法取締。

新竹市議會今天進行單位業務質詢，林彥甫針對竹市托嬰中心、幼兒園臨停接送區需求提出質詢，他除要求加強臨停管制，並建議試辦限時智慧停車格。

林彥甫表示，他去年4月已提案，希望市府協助轄內幼兒園規劃臨停接送區，新竹市教育處今年9月才調查結束，並針對有需求的幼兒園周邊道路進行會勘。

他說，大部分幼兒園前雖有劃黃線，但遭車輛久停的情況常發生，相關執法仍有待加強。

林彥甫指出，建議市府參考其他縣市做法，在公托、公幼周邊試辦時段性限時智慧停車格，讓家長能有就近、合法又安全的停車空間接送幼兒。

新竹市教育處長陳木金表示，竹市目前共有21所幼兒園提出規劃設置臨停區需求，已安排東區11所、香山區4所及北區6所進行會勘。

交通處長倪茂榮指出，將針對公托、公幼、國中小學周邊的家長接送區規劃智慧車柱及車格，在上、放學時段開放臨停，若超過時間即透過智慧車柱科技執法取締，其餘時間開放民眾付費停車，提升家長接送幼童的安全及維持交通秩序。