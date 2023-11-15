航空城安置住宅會適度降價幅度？張善政說明作業步驟

桃園市議員涂權吉今天在議會市政總質詢時，追問市長張善政10月31日宣布航空城開發區安置住宅會降價出售，但是降價幅度一直沒說明，希望能有明確的降價幅度。涂權吉日前還與市議員徐其萬、里長們到市府表達安置戶心聲，希望安置住宅每坪降到17至19萬元，安置街廓戶重建補助費每坪3萬元。

張善政和地政局長蔡金鐘答詢強調，安置住宅會適度降價，不過還在和民航局研議（開發區包括民航局負責機場第3航廈、第3跑道），也會再和安置戶溝通協調，最後還是要提報行政院專案小組決議，財務計畫的部分還在精算。

張善政會後受訪說明，適度降價和重建家園的補貼市府和民航局有共識，也了解拆遷戶的心聲，不過確實還在精算，完成後會提報行政院專案小組討論。

蔡金鐘答詢還說明，市府已經在重新調整安置街廓土地的點交原則，預計在113年底前完成5大管線和公設，讓地主可以先行規畫設計房子和地質鑽探，屆時提供建照、使照一條龍服務。

市議員徐其萬昨天在臉書表示，航空城開發區拆遷戶10月先後到行政院、市政府陳抗，結束後這幾天里長與拆遷戶常問他，市長的5項承諾內容還有很多不清楚，他得知市政府11月9日與民航局討論相關事宜，徵收區的里長說明更清楚一點，好讓里長能了解進度，好對里民說明。

徐其萬13日下午與涂權吉、後厝里長林有財、菓林里長陳錫達、海口里長張金鳳、竹圍里長陳萬金、沙崙里長游素珠、圳頭里長卓榮騰、橫峰里長徐振坤、青山里長李吳彩月、青峰里長劉秋霞、五權里長游振輝、埔心里長盧宜芳、大海里長陳雲清及蘆竹區坑口里長徐慶和、蘆竹里長里蔡清雲到市政府與王明鉅副市長及市府團隊討論，並提出7點建議，包括涂權吉今天質詢的安置住宅購屋降價、安置街廓建戶補貼。

張善政10月31日對航空城拆遷戶5點承諾包括一、建物拆遷補償費在現有基礎上調高20%，同時自拆獎勵金也會調高2成，二、最後搬遷戶加發15%的搬遷補償費，三、安置住宅會降價到合理的幅度，四、安置街廓自建住宅會補貼每坪造價，蓋房子的過度期如果有住的問題，市府會安排安置住宅，不收房租免費入住，五、已經協調好銀行貸款不會因為年紀大而有問題，市府也會適度補貼利息。