快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第三屆苗栗縣金牌農村決選揭曉 3金牌農村角逐全國賽

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

第三屆苗栗縣金牌農村決選揭曉，今天在縣府舉辦頒獎典禮，共有9農村獲獎，其中獲得金牌的卓蘭鎮壢西坪產業文化發展協會、西湖鄉湖東休閒農業區、公館鄉黃金小鎮休閒農業區，將代表苗栗縣角逐全國金牌農村選拔賽；縣長鍾東錦祝賀獲獎農村，也鼓勵金牌得主爭取全國比賽佳績，讓苗栗農村發展更好。

縣府農業處長陳樹義說，此次縣內共有82個農村參加初選，經過專業評審委員小組，篩選出12處優資農村進入實地複審，由最後遴選出9處優質農村，分別為3金3銀3銅，榮獲金牌的3個亮點農村，將代表苗栗到全國參賽。

本次獲得苗縣金牌農村的壢西坪產業文化發展協會，由一群年輕人發起，選擇卓蘭鎮經營了具有特色的休閒農場，歷經5年吸引了將近150位青年到卓蘭鎮壢西坪這美麗的地方工作，希望能實踐「生活、生產、生態」的概念於農業。此外，今年還帶領當地農民友善農耕轉型，推廣秋耕無蠅計畫，改善以往生雞糞帶來的不良影響，打造友善健康環境，成為全縣首處示範區。

西湖鄉湖東休閒農業區整合範圍涵蓋鄉內7個農村再生聚落，營造友善農遊空間及發展低碳旅遊，以低碳載具串聯農村各據點、建構跨地域低碳農遊網絡，並發展智慧農遊系統，以環境永續、低碳旅遊為遊程主軸來推廣，創新農村旅遊模式。今年度也與企業合作，獲贈20台電輔車(E-bike)，讓休區能開拓新騎行路線與體驗點。

公館鄉黃金小鎮休閒農業區，推廣紅棗、芋頭、水稻產業，也是台灣紅棗的唯一產地，紅棗也通過QRC認證，休區近年來積極發展淨零永續並引入企業資源、永續指標SDGs，來創造「青農返鄉」的契機。另外，黃金小鎮也擁有4位百大青農，利用「注連繩」創造在地就業機會，將稻草加工製成後外銷至日本，深具特色。

鍾東錦表示，現在從農人口年齡偏高，需要更多年輕人加入，為解決農忙時節缺工問題，他已推動補貼農民申請外籍農工的政策。此外，也感謝縣內所有休閒農業區的負責人，一起努力打造苗栗成為一個觀光結合農業的好地方，讓各界都能看到苗栗農村的美好。

西湖鄉湖東休閒農業區以營造友善農遊空間及發展低碳旅遊，備受評審青睞獲得金牌；苗栗縣長鍾東錦現場頒獎表示祝賀，也鼓勵金牌得主爭取全國比賽佳績。圖／苗栗縣政府提供
西湖鄉湖東休閒農業區以營造友善農遊空間及發展低碳旅遊，備受評審青睞獲得金牌；苗栗縣長鍾東錦現場頒獎表示祝賀，也鼓勵金牌得主爭取全國比賽佳績。圖／苗栗縣政府提供

金牌 鍾東錦 青農

延伸閱讀

民進黨嗆黃國昌：對柯文哲同台李全教一聲不吭

經費不是問題！林右昌視察頭份新興國小通學步道工程

黑狗頭份市撿到槍支零件涉自編自導 鍾東錦要求道歉

馬英九喊藍白合「全民調」 竹竹苗3縣市長聯名支持

相關新聞

道路動線差、滿地菸蒂檳榔渣…她揭中壢火車站亂象 一票人狂點頭

有不少民眾每天會利用台鐵通勤，因此火車站的設備與環境非常重要。一名網友發文吐槽「為什麼中壢火車站可以爛成那樣？」，不僅前面的路沒修好，環境髒亂且行走動線差，引發大量討論。

桃園火力電廠汰舊換新 遭質疑擴建

桃園市龜山國光電廠、蘆竹海湖長生電廠規畫新建燃氣機組，議員質詢時質疑，業者打著「汰舊換新」名義行擴建之實，桃園周邊加上新...

第三屆苗栗縣金牌農村決選揭曉 3金牌農村角逐全國賽

第三屆苗栗縣金牌農村決選揭曉，今天在縣府舉辦頒獎典禮，共有9農村獲獎，其中獲得金牌的卓蘭鎮壢西坪產業文化發展協會、西湖鄉...

竹縣娃娃機店越開越多引學生流連 楊文科要加強查緝

新竹縣夾娃娃機店越開越多，不少夾娃娃機店以零食選物販賣機形式捲土而來，不但可以夾取零食、飲料，還可以夾娃娃換生鮮食品，吸...

新竹縣市交界柯湖金山便橋改建牛步 居民騎車往返心驚

新竹市金山里與新竹縣竹東鎮柯湖里之間有座跨越柯子湖溪的柯湖金山便橋，木製橋板構造老舊危險，新竹縣、市政府2021年曾會勘...

廢油變綠金！生質柴油領航者李義發今獲頒清大名譽博士

全球最大的生質柴油製造商，被稱為將廢油變綠金的生質柴油領航者李義發，今天獲頒清大名譽理學博士。他與清大有很深的淵源，畢業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。