第三屆苗栗縣金牌農村決選揭曉 3金牌農村角逐全國賽
第三屆苗栗縣金牌農村決選揭曉，今天在縣府舉辦頒獎典禮，共有9農村獲獎，其中獲得金牌的卓蘭鎮壢西坪產業文化發展協會、西湖鄉湖東休閒農業區、公館鄉黃金小鎮休閒農業區，將代表苗栗縣角逐全國金牌農村選拔賽；縣長鍾東錦祝賀獲獎農村，也鼓勵金牌得主爭取全國比賽佳績，讓苗栗農村發展更好。
縣府農業處長陳樹義說，此次縣內共有82個農村參加初選，經過專業評審委員小組，篩選出12處優資農村進入實地複審，由最後遴選出9處優質農村，分別為3金3銀3銅，榮獲金牌的3個亮點農村，將代表苗栗到全國參賽。
本次獲得苗縣金牌農村的壢西坪產業文化發展協會，由一群年輕人發起，選擇卓蘭鎮經營了具有特色的休閒農場，歷經5年吸引了將近150位青年到卓蘭鎮壢西坪這美麗的地方工作，希望能實踐「生活、生產、生態」的概念於農業。此外，今年還帶領當地農民友善農耕轉型，推廣秋耕無蠅計畫，改善以往生雞糞帶來的不良影響，打造友善健康環境，成為全縣首處示範區。
西湖鄉湖東休閒農業區整合範圍涵蓋鄉內7個農村再生聚落，營造友善農遊空間及發展低碳旅遊，以低碳載具串聯農村各據點、建構跨地域低碳農遊網絡，並發展智慧農遊系統，以環境永續、低碳旅遊為遊程主軸來推廣，創新農村旅遊模式。今年度也與企業合作，獲贈20台電輔車(E-bike)，讓休區能開拓新騎行路線與體驗點。
公館鄉黃金小鎮休閒農業區，推廣紅棗、芋頭、水稻產業，也是台灣紅棗的唯一產地，紅棗也通過QRC認證，休區近年來積極發展淨零永續並引入企業資源、永續指標SDGs，來創造「青農返鄉」的契機。另外，黃金小鎮也擁有4位百大青農，利用「注連繩」創造在地就業機會，將稻草加工製成後外銷至日本，深具特色。
鍾東錦表示，現在從農人口年齡偏高，需要更多年輕人加入，為解決農忙時節缺工問題，他已推動補貼農民申請外籍農工的政策。此外，也感謝縣內所有休閒農業區的負責人，一起努力打造苗栗成為一個觀光結合農業的好地方，讓各界都能看到苗栗農村的美好。
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