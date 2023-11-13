台1線替代道路明年發包 竹縣議員憂物料漲盼2期作業提前

新竹縣台1線替代道路計畫第一期工程，預計從新竹市武陵路斷頭橋接到竹北市中正西路，細部計畫完成後，預計明年初發包。新竹縣議員張珈源建議，2期工程要提前完成用地徵收，避免國內原物料不斷飆漲，造成工程延宕；新竹縣工務處也表示，1期優先路段開工後，會立即爭取2期工程經費，待計畫核定後就會啟動徵收。

新竹縣長楊文科上任後，將台1線替代道路計畫列為十大交通建設之一，中央分2期補助。張珈源指出，台1線每天交通尖峰最壅塞的路段是新豐至竹北段，隨著國內原物料飆漲，若1期完成後再接續做2期，萬一經費不足可能造成工程延宕，建議縣府先編列預算，同時辦理2期用地徵收，至於被徵收剩下的畸零地，希望縣府也可以全面徵收。

新竹縣工務處代理處長陳盈州表示，目前台1線替代道路已完成第1場用地徵收公聽會，12月會再辦理第2場次，目前該案完成勞務採購和發包設計，得標廠商近日將提出細部設計，預定明年初辦理工程發包，工程將從新竹市台68快速道路之武陵路斷頭橋開始做起，跨越頭前溪部分沒有用地徵收問題。

陳盈州指出，1期優先路段順利發包開工後，會立即向中央爭取2期工程經費，並依物價指數做調整，待核定計畫後，就會啟動用地取得作業，若徵收後的畸零地面積過小或形勢不整，導致不能相當使用，依照土地徵收條例第8條規定，可於徵收公告日起1年內向縣府申請一併徵收，屆時會提供相關資訊，以維護地主權益。