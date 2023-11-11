用地取得露曙光！新竹市果菜市場遷建案新進度曝

新竹市果菜市場位於經國路上，因使用逾30年、建物承重疑慮加上腹地不足與周邊時常塞車等窘境，地方一直企盼遷建。竹市府都市發展處考量原本遷址處頭前溪二期須等一期通過才能啟動「緩不濟急」，確定將果菜市場遷建提前納入一期，民代也要求市府加緊腳步，並提前與攤商說明、務實辦理。

新竹市果菜市場建築物老舊，市府近年雖陸續投入經費著手耐震補強、外牆拉皮、屋頂防水等改善工程，但整體而言果菜市場現地仍面臨交通擁擠、用地不足等狀況，市府去年擇定遷往「擬定新竹市千甲車站北側地區都市計畫（頭前溪二期）」範圍內。

竹市府都發處長翁義芳說，頭前溪二期都市計畫必須得等頭前溪一期擴大都計案經內政部都委會審定後，才能辦理都市計畫相關程序，時程無法預估且緩不濟急，因此預計將遷建案納入頭前溪一期優先開發區已爭取提前辦理，市場基地預估面積5公頃。

「正在爭取頭前溪一期列為國家重大建設。」翁義芳也提到，頭前溪一期已送到內政部審議，但欠缺重大建設來帶動，市府已向行政院提報將9公頃土地作為科商園區，提供科管局使用，解決竹科用地不足，待國科會認定，就能讓頭前溪一期有重大突破。

市府產發處長許智堡表示，除了果菜市場遷建案用地取得上持續推進外，產發處已將新的市場規畫案上網招標，希望未來能結合果菜批發市場、花卉批發市場、魚市場等多功能服務，以符合當前果菜市場規畫趨勢，此規畫案同步進行希望加速遷建進度。

先前曾在議會質詢果菜市場遷建進度的市議員吳旭豐說，果菜市場二樓重車進出頻繁，一直都有結構承重疑慮，遷建案必須加速進行；樂見改納入頭前溪一期範圍，希望市府加緊腳步，後續應盡快明確排出遷建時程與攤位規畫，務實跟市場攤商說明。