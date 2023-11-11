竹市眷村文化節「開箱」將軍村二期 30道眷村美食上菜

新竹市共有47個眷村密度高，市府今天舉辦新竹眷村文化節，配合將軍村二期整修開幕一起登場。現場集結藝文表演、眷村文化講堂、美食手作體驗及眷村市集等活動，也邀集昔日金城新村居民大展廚藝，30道眷村美食美味上桌，傳承眷村特有文化。

2023新竹眷村文化節以「開箱・飄香」為主題，除了向市民朋友「開箱」將軍村二期之外，展示眷村老故事與嶄新風貌，也特別推出眷村美食賞活動，讓眷村美食飄香。

「乘載老家回憶、邁向新家起點。」高虹安今天出席眷村文化節活動，她表示，竹市共有47個眷村，密度之高在全國屬一屬二，開幕的將軍村二期是竹市最大規模的歷史建築修復案，希望重塑民眾的歷史記憶，打造與地方文化緊密連結的公共社區空間。

今天的眷村文化節活動呈現濃厚的傳統眷村氛圍，包含「眷村好美味」市集邀集將軍夫人的眷村味、周師傅山東槓子頭、老麵酵匠、孫大哥湖南臘肉、張家傳家肉粽等新竹在地軍眷擺攤；「眷村好手作」市集推出迴旋紙飛機DIY及電鍋做大餅等童玩技藝。

「眷村文化講堂」邀請金城新村的眷村子弟顏學森先生以「舌尖上的眷村講堂」為主題開講；「眷村好熱鬧」舞台區則邀來許久不見的民歌手于台煙到場演唱，市府希望讓民眾感受傳統文化之餘，能將眷村「有人情味、互助、堅毅」的精神延續下去。

將軍村原眷戶代表、張蘭澄將軍受邀致詞，他表示，隨著時代變遷眷村走入歷史，感謝市府辦理活動，積極推廣眷村文化，讓大眾對於歷史有更深的認識，而將軍村二期整修完成後以嶄新風貌呈現在大眾眼前，期許未來在市府的努力之下，讓眷村歷史文化留存在民眾心中、持續發揚光大。

文化局表示，市府在將軍村推出「轉個彎，走入將軍村」常設展，透過訪談15名將軍村原眷戶及周邊眷戶的生命經驗，匯集展出將軍村食衣住行的生活記憶與現況。現場也展出徵集的金城新村老照片，還設計眷村菜食譜日曆供民眾自由索取。