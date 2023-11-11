快訊

三重派出所被人率眾包圍…竟是內鬼助攻 2所長遭開鍘

東北季風影響 北台灣4縣市慎防豪雨至晚間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市眷村文化節「開箱」將軍村二期 30道眷村美食上菜

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天舉辦新竹眷村文化節，同時「開箱」整修活化的將軍村二期建物。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦新竹眷村文化節，同時「開箱」整修活化的將軍村二期建物。圖／竹市府提供

新竹市共有47個眷村密度高，市府今天舉辦新竹眷村文化節，配合將軍村二期整修開幕一起登場。現場集結藝文表演、眷村文化講堂、美食手作體驗及眷村市集等活動，也邀集昔日金城新村居民大展廚藝，30道眷村美食美味上桌，傳承眷村特有文化。

2023新竹眷村文化節以「開箱・飄香」為主題，除了向市民朋友「開箱」將軍村二期之外，展示眷村老故事與嶄新風貌，也特別推出眷村美食賞活動，讓眷村美食飄香。

「乘載老家回憶、邁向新家起點。」高虹安今天出席眷村文化節活動，她表示，竹市共有47個眷村，密度之高在全國屬一屬二，開幕的將軍村二期是竹市最大規模的歷史建築修復案，希望重塑民眾的歷史記憶，打造與地方文化緊密連結的公共社區空間。

今天的眷村文化節活動呈現濃厚的傳統眷村氛圍，包含「眷村好美味」市集邀集將軍夫人的眷村味、周師傅山東槓子頭、老麵酵匠、孫大哥湖南臘肉、張家傳家肉粽等新竹在地軍眷擺攤；「眷村好手作」市集推出迴旋紙飛機DIY及電鍋做大餅等童玩技藝。

「眷村文化講堂」邀請金城新村的眷村子弟顏學森先生以「舌尖上的眷村講堂」為主題開講；「眷村好熱鬧」舞台區則邀來許久不見的民歌手于台煙到場演唱，市府希望讓民眾感受傳統文化之餘，能將眷村「有人情味、互助、堅毅」的精神延續下去。

將軍村原眷戶代表、張蘭澄將軍受邀致詞，他表示，隨著時代變遷眷村走入歷史，感謝市府辦理活動，積極推廣眷村文化，讓大眾對於歷史有更深的認識，而將軍村二期整修完成後以嶄新風貌呈現在大眾眼前，期許未來在市府的努力之下，讓眷村歷史文化留存在民眾心中、持續發揚光大。

文化局表示，市府在將軍村推出「轉個彎，走入將軍村」常設展，透過訪談15名將軍村原眷戶及周邊眷戶的生命經驗，匯集展出將軍村食衣住行的生活記憶與現況。現場也展出徵集的金城新村老照片，還設計眷村菜食譜日曆供民眾自由索取。

新竹市政府今天舉辦新竹眷村文化節，邀集將軍村原眷戶代表、張蘭澄將軍受邀致詞。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦新竹眷村文化節，邀集將軍村原眷戶代表、張蘭澄將軍受邀致詞。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦新竹眷村文化節，集結藝文表演、眷村文化講堂、美食手作體驗及眷村市集等活動。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦新竹眷村文化節，集結藝文表演、眷村文化講堂、美食手作體驗及眷村市集等活動。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦新竹眷村文化節，邀集昔日金城新村居民大展廚藝，30道眷村美食美味上桌。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦新竹眷村文化節，邀集昔日金城新村居民大展廚藝，30道眷村美食美味上桌。圖／竹市府提供

眷村 新竹 美食

延伸閱讀

竹市棒球場地下停車場停用 議員批罔顧市民使用權

竹市寡婦樓都更案 議員要求市府應與建商解約

天空變乾淨了！竹市這座人行天橋3天拆完最新景象曝

竹市護城河假日封街辦「Chill爽市集」 交通管制一次看

相關新聞

別錯過！銅鑼杭菊芋頭節登場 11月底前是賞花最佳時節

苗栗縣杭菊芋頭節「菊祥如芋」今、明兩天在銅鑼鄉秋美人農場熱鬧登場，周邊杭菊、波斯花海美不勝收，吸引大批遊客來賞花，徜徉在...

群鳥飛舞超壯觀 新竹市金城湖秋水鳥季登場

新竹市金城湖每年秋季迎來候鳥南下度冬，是賞鳥好季節。市府今天舉辦「2023秋水鳥季」活動，現場設置鳥類觀察站、生態濕地導...

竹市眷村文化節「開箱」將軍村二期 30道眷村美食上菜

新竹市共有47個眷村密度高，市府今天舉辦新竹眷村文化節，配合將軍村二期整修開幕一起登場。現場集結藝文表演、眷村文化講堂、...

全台唯一！設橋下不用再躲雨 獨輪車專用場在桃園平鎮

桃園地方獨輪車運動盛行、因場地不足需與極限運動場共用，場地缺乏適當保護設施及無戶外具遮雨功能，平鎮區公所利用橋下線型特性...

車站無障礙坡道被拆還上鐵鍊 王婉諭要求台鐵2周內改善

台鐵內灣線的竹中車站日前被民眾發現，在供輪椅通行的無障礙坡道竟被加裝鐵鍊，造成輪椅族根本無法走，站方解釋是怕機車騎上人行...

快儲水！桃園「這區」將停水逾5600戶受影響

台水公司為配合桃園中壢運動公園區段徵收開發案，辦理中壢仁慈及龍慈路送水管線工程，將於11月15日9時起至晚間12時止，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。