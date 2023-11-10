天空變乾淨了！竹市這座人行天橋3天拆完最新景象曝

新竹市經國路上的水田人行天橋因墩柱長期占據路側，造成過馬路行人與駕駛視線死角，且使用率很低，新竹市政府近日啟動天橋拆除作業，歷經3天於今天凌晨完成拆除，不僅大幅提升行人步行安全，不少民眾也有感迎回美麗天際線，「市容變美、天空也更乾淨了。」

被拆除的水田人行天橋位於新竹市北區經國路二段及水田街口，天橋使用年份逾40年，使用率相當低，堪稱「蚊子天橋」先前市府曾依「新竹市政府人行天橋暨人行地下道存廢評估標準作業流程」規定，邀集相關單位、人員討論，試辦封閉30天期間彙整用路人意見後決議拆除。

工務處表示，該座天橋鄰近北門國小 ，市長高虹安相當關注水田街路口，在天橋拆除完成後也指示相關單位加強重新規畫行人停等區，以及行人動線的整體改善，藉此提升行人步行安全，提供市民人本友善空間及無障礙通行環境。

針對水田人行天橋拆除後的路口環境，市府工務處指出，後續將進行「行穿線改善工程」，水田街口三角槽化花台處將重新規畫成行人停等區，中央分隔島將改為Z字形行人道，並於郵局前方設置無障礙斜坡道銜接騎樓，加強停等區與中央分隔島行人庇護功能，預計今年底完成。