中壢新明市場攤販環境問題多交通亂 議員：行人大地獄

桃園市議員葉明月今天在議會總質詢表示，中壢區新明市場是典型的「行人地獄」，市場前 約20公尺寬的明德路汽機車、攤販亂停亂擺，買菜的民眾不好走，常要繞進繞出，汽車過不了就叭叭叭一直按喇叭，夠亂了吧，夠（行人）地獄了吧，攤商打烊攤位也不收，沒人管。市府要拿出徹底解決的辦法，不能像以前的縣市府，只想做好人或相關局處各做各的

經發局長張誠答詢表示，市府已經成立跨局處的「市場管理會報」由王明鉅副市長召集，之前就過會討論，今天下午還要開會。

葉明月指出，新民市場的亂象已經好多年，過去的市府不是做好人不管，就是相關單位各管各的，一人管一點結果變成大家都不管，一個禮拜7天每天早上都是「行人大地獄」。

王明鉅答詢說為徹底了解問題，自己到過新明市場3次，上一次的市場管理會報發現市場本身有一些問題包括老舊，機電、結構等有問題，會想辦法趕快解決。

葉明月不滿意答覆，指出市場裡面還有空的攤位，應該要輔導外面的攤販進去做生意，減少擺路邊的情形。還有路邊擺攤也不是不行，但是要有規畫像不能超過人行道，不然這麼亂，要不是為了買點菜誰要去？她認為攤販為生活擺攤當然要體諒，但不是能混亂，市府更不能為了做好人犧牲環境品質、用路人和消費者的權益。

張善政市長、王明鉅副市長同意葉明月的看法，表示會朝輔導市場外面的攤販進入市場營業，外面要規畫空間擺攤，不能造成髒亂和交通問題，雖然不能一兩天就做好，但是工作目標訂出來以後會往前推動，逐步改善。

新明新場是傳統大型市場，王明鉅會後受訪表示，市場建築的安全像結構、消防、機電有老舊等問題，市場內的營業狀況也不好，外面攤商越來越多，裡面攤商生意當然越來越不好，結果也出來到外面擺攤，變成惡性循環。

王明鉅說，了解問題以後就看要怎麼解決，改善問題讓市場裡面更有擺攤和消費的吸引力，今天下午要開市場管理會報釐清問題的重點，如果市場做好內部裝修像空調、通道、空間規畫就能改善問題，還要想出一些誘因，讓外面的攤商能進來，再接著就是解決市場外面交通、巷道被占用等問題。