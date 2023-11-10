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二重國小增班趕不上人口增長 林思銘盼用科三計畫解決

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
二重國小近年學生大量增加，縣府持續藉由增班滿足就學需求。圖／林思銘辦公室提供
二重國小近年學生大量增加，縣府持續藉由增班滿足就學需求。圖／林思銘辦公室提供

新竹縣竹東鎮二重國小因學區人口持續增加，使得未來是否也會實施學生數總量管制成地方熱議話題，立委林思銘認為必須靠科三計畫通過，才能透過徵收增加校地，以解決增班困難窘境，避免未來就連竹東外五里的學生都無法就近入學。

林思銘表示，二重國小、二重國中學區就在竹東鎮俗稱外五里的地方，也是近年人口不斷成長的區域，然而2校受限於道路、校地的限制，在原校內增加校舍，或是擴增至鄰近學校都具有難度，因此期望能爭取鄰近竹科三期預定地的土地，解決目前校舍不足的問題。

林思銘期盼竹科三期計畫盡速通過，透過都市計畫區段徵收增加學校用地，延續教育百年大計。他說，二重埔過去是一個以務農為主的傳統客家庄，不過隨著產業變遷，以及新竹科學園區的磁吸效應，近年竹東二重地帶不斷發展，新建案如社區大樓林立，增加許多移入人口。

他指出，早在他擔任議員期間就注意到二重國小、二重國中校舍不足問題，也十分關切此議題，擔任立委期間也時常接獲陳情，家長憂心校地不足，導致學生無法就近入學，因此期望中央與地方攜手合作，在少子化的時代，解決新竹人口增加帶來的校舍不足問題，讓學生能就近入學、家長不必為校舍議題擔憂。

新竹 林思銘 都市計畫 新建案 區段徵收

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