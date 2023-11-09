縣市共推大新竹輕軌！竹市專家座談建議紅線延伸高鐵站

新竹市政府近年提出新竹輕軌建設計畫，停留在可行性研究階段多時，市長高虹安上任後昨天召開「新竹輕軌專家座談會」，多名交通專家學者多認同應將輕軌先期路線（紅線）延伸至高鐵新竹站，並和新竹縣藍線串聯發揮軌道運輸最大效益；市府表示後續將以縣市合作共推大新竹輕軌，也會邀園區協調評估路線，並依審查意見修正可行性研究報告，呈報交通部審查核定。

交通處長倪茂榮表示，過去新竹輕軌先期路線紅線與新竹縣政府多次協調未有共識，且涉及台鐵六家線競合關係，故以先期路線紅線從新竹火車站至台鐵新莊站方案提報交通部審查；交通部在去年12月5日審查會議，當時結論提出此計畫尚有路線規畫方案、運量過於樂觀、園區內經費分攤方式、維修機廠規模配置與選址等意見。

昨天登場的新竹輕軌專家座談會邀請逢甲大學退休副教授李克聰、台北捷運公司前董事長蔡輝昇及台北市政府交通局前副局長鄭佳良等交通專家與會共商研議，市府也聯繫淡江大學教授、台北市政府交通局前局長長羅孝賢、陽明交通大學退休教授張新立等專家提供書面意見。

蔡輝昇表示，「輕軌先期路線應連接至高鐵新竹站，一次到位」，縣市紅線及藍線一起做、機廠共用。李克聰表示，大新竹地區一定要有軌道運輸，和高鐵相連發揮軌道經濟效益，並應針對園區交通與環境特性分期分階段施工。鄭佳良也認同輕軌先期路線延伸至高鐵新竹站， 解決台鐵與高鐵轉乘不便。

羅孝賢提供書面意見指出，建議以先導公車培養運量及私人運具管理，引導使用大眾運輸；軌道建設為百年建設，宜以大新竹生活圈整體考量，以發揮軌道運輸效益。張新立書面意見表示，應將台鐵六家線競合關係納入考量，並加強輕軌與公共運輸轉乘接駁計畫，提升輕軌運量。

交通處指出，新竹輕軌先期路線（紅線）原規畫串聯舊城區、工研院、清大、交大2所大學、科學園區及台鐵新莊車站。竹市府秘書長張治祥與竹縣府秘書長陳季媛今年7月27日主持協調會議也初步凝聚共識，竹市先期路線（紅線）從台鐵新竹站延伸高鐵新竹站，完成三鐵串聯，竹縣府也正在規畫新竹縣整體路網及先期路線藍線。

高虹安表示，感謝與會委員提供專業建議，明確指出輕軌先期路線（紅線）應延伸至高鐵新竹站，並應與新竹縣藍線合作發揮最大效益、務實檢討運量等關鍵課題，同時也建議推動「先導公車」培養客群運量與搭乘習慣，市府將按專業意見提出修正路線。