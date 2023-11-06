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新竹眷村文化節11日登場 逛市集探索眷村美食還有相聲演員開講

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
2023新竹眷村文化節暨將軍村二期整修開幕，將於11月11日在將軍村開放圖書資訊園區盛大登場。圖／市府提供
2023新竹眷村文化節暨將軍村二期整修開幕，將於11月11日在將軍村開放圖書資訊園區盛大登場。圖／市府提供

2023新竹眷村文化節暨將軍村二期整修開幕，將於11月11日在將軍村開放圖書資訊園區盛大登場，這次文化節以「開箱・飄香」為主，分享老家回憶的物件，用一卡皮箱來介紹眷村的老故事，傳遞眷村的美食文化。

市長高虹安今天偕同金城新村原眷戶們上台拉開沙漏上的布條，為活動拉開序幕，也品嘗道地菜色，高虹安表示，新竹有獨特的眷村文化，第一座眷村博物館在新竹成立，還有特種部隊—黑蝙蝠中隊文物陳列館。這次開幕的將軍村二期更是竹市最大規模的歷史建築修復案，原是國軍將領眷舍，期盼藉由歷史空間的活化，重塑民眾的歷史記憶，打造與市民生活更加緊密連結的公共社區空間，賦與眷村文化當代意義。

高虹安指出，這次文化節以「開箱・飄香」為主，「開箱」裡面可能裝著老照片、老家地契、舊衣服等物件，這些物件都是老家回憶、更是新家起點。另一個「飄香」，則是眷村菜，來用分享來傳遞眷村的美食文化，當天活動包含藝文表演、眷村文化講堂、美食手作體驗及熱鬧的眷村市集等，另特別安排「眷村美食賞」活動，號召金城新村昔日的居民大展廚藝，烹調30道眷村好滋味。

代理局長李欣耀表示，眷村文化節特別規劃「轉個彎，走入將軍村」常設展，強調將軍村場域的開放性、公共性、常民性與生活性，透過訪談15位將軍村原眷戶及周邊眷戶的生命經驗，匯集展出將軍村食衣住行的生活記憶與現況。

文化局表示，除了好吃好玩的眷村市集，金城新村的眷村子弟顏學森先生及知名相聲男演員宋少卿先生將開講「舌尖上的眷村講堂」；「眷村好熱鬧」舞台區，特別邀請到民歌手于台煙到場演唱，滿滿的眷村文化，邀請大家來體驗。

「2023新竹眷村文化節」當天上午9點50分受理兌換「眷村美食賞」入場券，只要憑2張11到12月的實體統一發票，即可兌換1張入場券，數量有限，兌完為止。

這次文化節以「開箱・飄香」為主，分享老家回憶的物件，用一卡皮箱來介紹眷村的老故事，傳遞眷村的美食文化。圖／市府提供
這次文化節以「開箱・飄香」為主，分享老家回憶的物件，用一卡皮箱來介紹眷村的老故事，傳遞眷村的美食文化。圖／市府提供

眷村 美食 新竹

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