快訊

新竹男欠稅22萬不敢繼承市區房產 稅務局出手翻轉結局

陸生交換來台1個月親曝兩岸差異 這點她直誇「超讚！」

被拔百根毛髮驗毒！李善均二次應訊憔悴老態畢露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園社造博覽會登場 研議明年新增社區美學補助項目

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（右）被色彩繽紛鮮豔的手作提袋吸引，走上前仔細端詳，詢問製作方式。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右）被色彩繽紛鮮豔的手作提袋吸引，走上前仔細端詳，詢問製作方式。記者陳俊智／攝影

桃園社區營造博覽會今起一連4天在虎頭山創新園區登場，數十個團隊展現過去一年努力成果，包括地方人文歷史探索、特色美食和手工藝品，內容多元豐富；文化局表示，為協助社區營造不同意象與特色，文化局每年約編540萬元預算協助地方團隊發展，預計明年擴大補助對象，協助地方作牆體彩繪等工作，美化城市景觀。

桃園社區營造博覽會今年以「島嶼特調、微微正好」為主題，用風味千變萬化的手搖引呼應社造多元議題與協力行動成果，5大展區共有70個單位展出社造成果，除了特色美食、農特產品研發、手作藝品工坊和舞蹈班，還有在地環境調查與人文探索等介紹，讓民眾了解自己生活周遭有許多鮮為人知卻十分有趣的內容。

桃園市副市長蘇俊賓今天出席博覽會開幕儀式，細數桃園在他求學階段、環保局長任內和現在副市長任內的人口成長，但大家都忙於工作，對自己的鄉土環境不夠了解，也不夠珍惜，甚至沒有特殊情感，社區營造喚起人們對在地的重視，是相當重要的工作。另外，桃園的社造計畫也與其他縣市有所不同，多了創生項目，增加在地就業機會。

因應移居人口越來越多，孫俊賓表示如何讓移居到桃園的民眾認同在地、如何與地方結合發展新的文化、以及加深人跟人的情感，將是社區營造工作重要課題。

蘇俊賓表示，桃園在地文化多元豐富，但如果從政府由上而下做規劃，同一個觀念、價值套用到各地，絕對無法呈現地方的特色與精彩，也無法滿足民眾需要。因此，最好的方式就是提供資源和舞台，讓桃園在乎各種價值的人，由下而上提案，才能呈現多元面貌。

文化局表示，桃園市社區營造補助過去主要分2大項目，「紮根陪力型」主要是活絡社區在地動能及擴大公共參與，例如手作工坊、舞蹈團等。「議題深耕型」則不受單一社區範圍限制，鼓勵跨域連結，推動公共議題，地方生態環境研究、歷史人文探索都屬於此範疇。未來，文化局希望能新增第3大象，以「社區美學」為主軸，協助地方營造特色景觀，目前規劃方向有社區牆體彩繪、公共空間環境美化等，但細節還要討論。

桃園社造博覽會今起一連4天在虎頭山創新園區舉行，內容多元豐富，許多鮮為人知的自然環境研究與歷史人文探索成果，都在園區展示發表。記者陳俊智／攝影
桃園社造博覽會今起一連4天在虎頭山創新園區舉行，內容多元豐富，許多鮮為人知的自然環境研究與歷史人文探索成果，都在園區展示發表。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左）嘗試自己動手作特調飲品。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左）嘗試自己動手作特調飲品。記者陳俊智／攝影
桃園社造博覽會今起一連4天在虎頭山創新園區舉行，內容多元豐富，許多鮮為人知的自然環境研究與歷史人文探索成果，都在園區展示發表。記者陳俊智／攝影
桃園社造博覽會今起一連4天在虎頭山創新園區舉行，內容多元豐富，許多鮮為人知的自然環境研究與歷史人文探索成果，都在園區展示發表。記者陳俊智／攝影
桃園社造博覽會今起一連4天在虎頭山創新園區舉行，內容多元豐富，許多鮮為人知的自然環境研究與歷史人文探索成果，都在園區展示發表。記者陳俊智／攝影
桃園社造博覽會今起一連4天在虎頭山創新園區舉行，內容多元豐富，許多鮮為人知的自然環境研究與歷史人文探索成果，都在園區展示發表。記者陳俊智／攝影

桃園 社區營造 文化局

延伸閱讀

淡水民生里攜手竹圍國小、高中 簽災害防救協定書

桃園復興新區長走馬上任 蘇佐璽：今起當復興區的僕人

桃園觀音反SRF電廠 連署喊撤廠

新聞幕後／還原龍潭台積止步始末 綠營「愚公移山」迎不來護國神山？

相關新聞

銅鑼反「病死豬化製廠」連署6000人 將赴中央陳情抗議

苗栗縣政府在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，被地方認定是蓋「病死豬化製廠」，引發鄉民強烈抗議，最近並成立自救會及...

新竹塞車是地方政府沒錢導致？林思銘批高公局甩鍋

日前新竹大塞車事件引發民怨沸騰，立委林思銘提出3項改善方案建議，高公局卻回覆其中有些建議是因為縣政府預算不夠，因此暫停實...

改善交通生活環境、提升道路品質 苗栗獲核定6億元補助

苗栗縣政府爭取中央補助協助地方改善交通與生活環境、提升道路品質及推動城市街道建設、增加城市透水及綠覆蓋率，已獲內政部核定...

竹北特色公園成居民惡夢 掛布條批擾民要求遷移

新竹縣竹北市今年4月才剛落成啟用的蘑菇城堡特色公園，因開放後人潮絡繹不絕，就連入夜都仍有大小朋友嬉戲，讓周遭居民終於受不...

桃園社造博覽會登場 研議明年新增社區美學補助項目

桃園市社區營造博覽會今起一連4天在虎頭山創新園區登場，數十個團隊展現過去一年努力成果，包括地方人文歷史探索、特色美食和手...

桃園總圖自修室受干擾 親子館影響其他人 市府提對策

桃園市立圖書總館去年底啟用後受歡迎，假日和辦活動時人潮不斷，不過民眾反映1樓自修室假日會受到廣場活動聲音干擾；3樓親子館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。