桃園社造博覽會登場 研議明年新增社區美學補助項目

桃園市社區營造博覽會今起一連4天在虎頭山創新園區登場，數十個團隊展現過去一年努力成果，包括地方人文歷史探索、特色美食和手工藝品，內容多元豐富；文化局表示，為協助社區營造不同意象與特色，文化局每年約編540萬元預算協助地方團隊發展，預計明年擴大補助對象，協助地方作牆體彩繪等工作，美化城市景觀。

桃園社區營造博覽會今年以「島嶼特調、微微正好」為主題，用風味千變萬化的手搖引呼應社造多元議題與協力行動成果，5大展區共有70個單位展出社造成果，除了特色美食、農特產品研發、手作藝品工坊和舞蹈班，還有在地環境調查與人文探索等介紹，讓民眾了解自己生活周遭有許多鮮為人知卻十分有趣的內容。

桃園市副市長蘇俊賓今天出席博覽會開幕儀式，細數桃園在他求學階段、環保局長任內和現在副市長任內的人口成長，但大家都忙於工作，對自己的鄉土環境不夠了解，也不夠珍惜，甚至沒有特殊情感，社區營造喚起人們對在地的重視，是相當重要的工作。另外，桃園的社造計畫也與其他縣市有所不同，多了創生項目，增加在地就業機會。

因應移居人口越來越多，孫俊賓表示如何讓移居到桃園的民眾認同在地、如何與地方結合發展新的文化、以及加深人跟人的情感，將是社區營造工作重要課題。

蘇俊賓表示，桃園在地文化多元豐富，但如果從政府由上而下做規劃，同一個觀念、價值套用到各地，絕對無法呈現地方的特色與精彩，也無法滿足民眾需要。因此，最好的方式就是提供資源和舞台，讓桃園在乎各種價值的人，由下而上提案，才能呈現多元面貌。