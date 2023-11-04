聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗競選團隊入校發文宣 惹議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣頭份市文英國中昨天辦校慶運動會，傳出國民黨立委參選人邱鎮軍競選團隊進入校園發文宣品，引發縣議員陳光軒和對手曾玟學質疑；邱鎮軍透過臉書回應是「無心之過」，會加強團隊宣傳教育，但也質疑曾穿立委競選背心與副總統賴清德一起訪苗栗醫院正當性，選戰掀起行政中立話題。

陳光軒指出，他昨天參加文英國中校慶運動會，進校門不久就看到國民黨立委參選人邱鎮軍團隊在校內拉票、發文宣，直到他向校長反映行政中立原則，校方才趕快要求對方停止拜票；無黨籍立委參選人曾玟學則在陳光軒臉書留言強調自己參加校慶都是穿議員外套，並指「要選出什麼樣的立委，從這些細節都應該是選民可思考及參考的」。

邱鎮軍昨透過臉書致歉，強調競選團隊出門前都有行前教育，昨天還特別提志工媽媽在「校外」提供扇子和礦泉水就好，不要進到學校打擾民眾，實屬「無心之過」，會再加強教育，但他也質疑曾玟學前天陪副總統賴清德訪視苗栗醫院時身穿競選背心，甚至上台發表演說，也有違反行政中立嫌疑。

對於政治進入校園，苗栗縣教育局強調校園行政中立，指文英國中是小學校，校方可能忙運動會，人手不足一時疏於管理。

邱鎮軍 團隊 行政中立

延伸閱讀

選舉團隊入校發文宣 引發苗栗山線立委行政中立爭論

醫療政見交鋒 邱鎮軍、曾玟學都提部苗醫在地升級

地方反對銅鑼畜牧循環資源中心 鍾東錦：交由中央評估，若不對就不做

影／苗栗風箏美食節登場 13年來首見大雨「擾局」

相關新聞

增國道客運路線 竹縣敬老卡可搭1250到桃機

新竹縣敬老愛心卡新增國道客運路線，11月8日起日豪客運「1250」新竹往桃園機場路線也能通，且票價可全額抵扣，縣長楊文科...

機捷產權轉移桃園？張善政：有條件接受

機場捷運7月隨北北基桃通勤月票上路運量提升，雖然短期營收成長，整體仍背數十億元債務，由於產權屬交通部，桃園捷運公司是受託...

2大工程解約停擺 竹市藝文高地 曝最新進度

新竹市政府近年在公道五路旁打造「藝文高地」聚落建設，但兒童探索館整修與國際展演中心新建2大工程都面臨廠商履約爭議，市府解...

苗競選團隊入校發文宣 惹議

苗栗縣頭份市文英國中昨天辦校慶運動會，傳出國民黨立委參選人邱鎮軍競選團隊進入校園發文宣品，引發縣議員陳光軒和對手曾玟學質...

鬧中取靜 桃園市區繪畫創作、喝咖啡甜點工作室超放鬆

位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」是由35歲的徐詩沛及31歲林晏於去年5月共同成立，2人打造出...

司機腫瘤開刀釀竹市公車減班 高虹安：外縣市司機增援

新竹客運因近日有駕駛員生病須緊急開刀手術，加上司機荒嚴重，昨天起造成新竹市市區公車4路線減班，連帶衝擊學生、長輩搭車需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。