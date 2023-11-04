苗競選團隊入校發文宣 惹議

苗栗縣頭份市文英國中昨天辦校慶運動會，傳出國民黨立委參選人邱鎮軍競選團隊進入校園發文宣品，引發縣議員陳光軒和對手曾玟學質疑；邱鎮軍透過臉書回應是「無心之過」，會加強團隊宣傳教育，但也質疑曾穿立委競選背心與副總統賴清德一起訪苗栗醫院正當性，選戰掀起行政中立話題。

陳光軒指出，他昨天參加文英國中校慶運動會，進校門不久就看到國民黨立委參選人邱鎮軍團隊在校內拉票、發文宣，直到他向校長反映行政中立原則，校方才趕快要求對方停止拜票；無黨籍立委參選人曾玟學則在陳光軒臉書留言強調自己參加校慶都是穿議員外套，並指「要選出什麼樣的立委，從這些細節都應該是選民可思考及參考的」。

邱鎮軍昨透過臉書致歉，強調競選團隊出門前都有行前教育，昨天還特別提志工媽媽在「校外」提供扇子和礦泉水就好，不要進到學校打擾民眾，實屬「無心之過」，會再加強教育，但他也質疑曾玟學前天陪副總統賴清德訪視苗栗醫院時身穿競選背心，甚至上台發表演說，也有違反行政中立嫌疑。

對於政治進入校園，苗栗縣教育局強調校園行政中立，指文英國中是小學校，校方可能忙運動會，人手不足一時疏於管理。