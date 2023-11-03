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把握這兩天！桃園約會景點光雕橋 6日封閉整修至年底

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍潭大池吊橋主索彩燈去年遭雷擊損壞，加上橋墩掉漆，因此觀旅局斥資1000萬整修，預計下周一封橋整修至年底。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭大池吊橋主索彩燈去年遭雷擊損壞，加上橋墩掉漆，因此觀旅局斥資1000萬整修，預計下周一封橋整修至年底。記者翁唯真／攝影

桃園龍潭觀光大池遠近馳名，除了有龍舟大賽外，還有天鵝船、SUP等水上活動，不過先前吊橋因鋼索鏽蝕、橋墩酸化，市府斥資1.5億重建並整治周邊環境於2020年落成，絕美彩燈是民眾夜間觀光去處。但因吊橋橋墩脫漆加上去年7月彩燈遭雷擊損壞，因此觀光旅遊局將花1000萬整修，預計下周一封橋施作，明年重新開放。

「龍潭觀光大池」是桃園知名的觀光景點之一，早期主要功能為調節水量和灌溉農田，現在不但成為當地居民主要遊憩的場所，還是喜歡SUP水上設施最好的體驗場地。

建於1895年的龍潭大池吊橋因鋼索鏽蝕、橋墩酸化，市府以龍與水為意象主軸，斜張加吊橋的複合式結構設計，重新整建的龍潭大池吊橋，於2020年完工。吊橋氣勢宏偉，站在橋的中央，龍潭大池風光一覽無遺。入夜後，吊橋夜晚光雕夜景更是情人約會散步的甜蜜景點。

不過去年7月吊橋遭到雷擊，導致主索燈光受損，加上橋塔部分漆面剝落，觀旅局辦理「龍潭大池吊橋燈光照明修繕及塔柱重新粉刷工程」，將現有圓點燈換成條狀燈，並重新粉刷塔柱，因工程要做搭架施工及安全維護作業，因此吊橋及及引道，預計下周一開始封橋並作施工至年底，明年重新開放。

桃園龍潭大池吊橋主索彩燈去年遭雷擊損壞，加上橋墩掉漆，因此觀旅局斥資1000萬整修，預計下周一封橋整修至年底。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭大池吊橋主索彩燈去年遭雷擊損壞，加上橋墩掉漆，因此觀旅局斥資1000萬整修，預計下周一封橋整修至年底。記者翁唯真／攝影

吊橋 龍潭大池 桃園 約會

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