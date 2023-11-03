聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭質疑成黑金棄土天堂 新竹縣府回應說明「4作法」
立委王婉諭今天質疑新竹縣府因餘土管理鬆散怠惰，讓新竹縣成為全台最多棄土場且被檢方認證為不肖業者首選縣市。新竹縣府工務處提出4項作法說明，並回應若土資場違法，會依法暫停營運。
新竹縣府工務處表示，若法院判決違法棄土案與新竹縣土資場合作，縣府將依新竹縣營建工程剩餘土石方管理自治條例第34條規定，得停止涉案土資場的營運及收受餘土，直到改善為止，情節嚴重者得廢止其許可辦理。
工務處指出，因涉及交通部及監理單位跨部會業務，新竹縣和多個縣市一樣，還未強制業者裝設GPS 追蹤流向，但將配合中央政策規畫辦理。另外，新竹縣營建工程剩餘土石方管理自治條例中，並未明定只要業者同意GPS，就可不要抽查餘土流向，就算車輛裝裝設GPS，依然會受到縣府抽查及管制。
新竹縣有12家立案土資場，新竹縣府強調，為妥善處理營建剩餘土方，縣府定期調查及彙整竹縣產出的營建剩餘土石方種類及數量、竹縣收容處理場所可處理的營建剩餘土石方種類及數量、運至外縣市處理之營建剩餘土石方種類及數量，並進行統計分析。
4項相關處理作法分別是：
第一、配合中央2019年9月營建剩餘土石方處理方案修正，檢討修正新竹縣營建工程剩餘土石方管理自治條例，納入修正項目包含電子聯單、收容處理場所管理費、收容處理場所後端管理，已提出法規修正草案。
第二、針對外縣市餘土進入新竹縣收容者，均需經縣府備查後始得收容，外縣市餘土產出端應有完善管控機制，確保餘土流向妥善處理。
第三、增訂餘土課徵餘土管理特別稅與場所管理費，以增加管理量能，落實餘土進出場與流向。
第四、建立竹縣土資場審查、展延、變更作業標準流程，並定期辦理營建剩餘土石方管理宣導講習會，提升餘土管理智識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言