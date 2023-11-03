遭質疑成黑金棄土天堂 新竹縣府回應說明「4作法」

立委王婉諭今天質疑新竹縣府因餘土管理鬆散怠惰，讓新竹縣成為全台最多棄土場且被檢方認證為不肖業者首選縣市。新竹縣府工務處提出4項作法說明，並回應若土資場違法，會依法暫停營運。

新竹縣府工務處表示，若法院判決違法棄土案與新竹縣土資場合作，縣府將依新竹縣營建工程剩餘土石方管理自治條例第34條規定，得停止涉案土資場的營運及收受餘土，直到改善為止，情節嚴重者得廢止其許可辦理。

工務處指出，因涉及交通部及監理單位跨部會業務，新竹縣和多個縣市一樣，還未強制業者裝設GPS 追蹤流向，但將配合中央政策規畫辦理。另外，新竹縣營建工程剩餘土石方管理自治條例中，並未明定只要業者同意GPS，就可不要抽查餘土流向，就算車輛裝裝設GPS，依然會受到縣府抽查及管制。

新竹縣有12家立案土資場，新竹縣府強調，為妥善處理營建剩餘土方，縣府定期調查及彙整竹縣產出的營建剩餘土石方種類及數量、竹縣收容處理場所可處理的營建剩餘土石方種類及數量、運至外縣市處理之營建剩餘土石方種類及數量，並進行統計分析。