新竹客運4線減班 趕上學改擠小巴

新竹客運日前公告表示駕駛員因為疾病突發，市區公車10、11、20、27路昨天起減班。新竹市高峰里學生原本多搭20路公車上學，只得轉搭71路小巴，里長郭朋鑫昨早到站牌處關心搭車情形，發現「小巴20人座位擠超過40人」相當心疼，呼籲市府做好配套，不要讓高峰里當次等公民。

竹市府交通處回應，新竹客運黃姓駕駛員因肝臟腫瘤及身體不適，經醫生評估須緊急安排住院開刀，因客運面臨司機荒「有車沒人」，市府正密切與業者聯繫，司機如復元狀況良好即可回復崗位、恢復班次，也責請業者盡速招募人力補足司機缺口，維持公車正常營運。

由於該名駕駛員是市區公車20路主力，20路平、假日一口氣各減10、14班次。昨天減班首日，不少要到竹蓮市場買菜的長輩和到建華國中上學的學生只能全擠在71路小巴，20人小巴「硬擠」超過40人，郭朋鑫直言「看了令人難過又擔心行駛安全」。

郭朋鑫說，減班行駛根本不知道要到什麼時候，市府要盡快規畫配套，像是商請遊覽車公司緊急派20人小巴接駁，不該不知變通，讓居民承受通勤之苦。

南區議員施乃如、徐美惠等人關切此事，要求市府要有緊急應變。交通處長倪茂榮坦言最大問題是「有車沒人」，且公車行駛需要定班定線，無法調派其他遊覽車，會違反公路法。據了解，新竹客運應有50名司機現缺8人，交通處說，正積極與業者協調找人，盡快解決。