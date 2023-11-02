綠批高虹安施政報告不給問 藍反擊：林智堅以前也沒有
新竹市長高虹安今天赴市議會施政報告，從早上10時47分報告至中午12時05分結束，由於現場沒有議員提出異議，經大會裁示散會。不過，民進黨團事後發新聞稿批評藍白政黨是在護航高虹安「不給問」，令人不齒，國民黨團回嗆民進黨團貴人多忘事，過去民進黨執政林智堅市長任內，幾乎每次報告也都沒有議員提問。
新竹市議會今進行市長施政報告，高虹安簡報近月施政情形，高一路講到中午12時。擔任大會主席的余邦彥詢問在場議員「超過12點了，請問議員是否要繼續開會？」民眾黨議員李國璋發言，「既然時間超過12點，建議散會」，現場沒有其他議員有意見，余邦彥裁示散會。
市長施政報告結束後，民進黨新竹市議會黨團總召陳建名發出新聞稿表示，過去市長施政報告，即便沒有答詢，也會開放時間讓各黨團表達意見，作為市府未來施政參考，這也是議員監督的本份，如今藍白合再度沒收議員發表意見的權利，這種市府和議會聯合踐踏民主的行為令人不齒。
陳建名還批高虹安就是個讀稿機，施政報告還引用雜誌的各項指標，證明新竹市民的努力，但無法掩蓋高虹安自己的爭議及滿意度低落的事實。
陳建名也直言，從昨天市議會讓總預算逕付二讀不付委，到今天施政報告不能發言，藍白兩黨的行為都一再踐踏民主的精神以及代議士的責任，形同高虹安和特定議員團體們的「政治分贓」。
針對民進黨團批評，國民黨團總召陳慶齡表示，高虹安花了80分鐘完整報告，以前林智堅都是40到50分鐘報告就草草了事。也因市長施政報告詳盡，開會時間已超過12時多，依據議會過去慣例超過12時，散會優先，大家都沒有異議。
「民進黨團是否貴人多忘事？」陳慶齡直言，過去民進黨執政林智堅市長任內，幾乎每次報告都沒有議員提問。包括第10屆第5、6、7次市長施政報告，都是在沒有提問、甚至還沒到12時就散會的前例。民進黨團今天硬扣帽子，是欲加之罪何患無辭。
另外，針對昨天預算逕付二讀引起民進黨團質疑，陳慶齡說，現場已經附帶議決，要求市府各單位配合各個政黨政團做說明，可讓議員問得更細。還有，今天他自己從頭到尾坐在議事廳裡聆聽市長的市政報告，「陳建名有在議事廳裡嗎？如果沒有，何以他能說高虹安『不給發問』?」
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