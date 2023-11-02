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回收電池、寶特瓶換現金 竹北6站點智慧回收機啟用

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾只要將回收物投放回收機內，即可兌換綠色商品、參加抽獎，回收5個寶特瓶或電池即可兌換1元現金。圖／竹北市公所提供
民眾只要將回收物投放回收機內，即可兌換綠色商品、參加抽獎，回收5個寶特瓶或電池即可兌換1元現金。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所與和全豐光電推動「淨零排放智慧環境專案」，在竹北市6據點裝設智慧回收機，民眾只要將回收物投放回收機內，即可兌換綠色商品、參加抽獎，回收5個寶特瓶或電池即可兌換1元現金，業者也會再將寶特瓶回收清洗除汙後再製成食品級酯粒，落實循環經濟。

竹北市長鄭朝方指出，2050淨零碳排已是世界趨勢，市公所配合推行淨零排放智慧環境專案，與和全豐光電合作於竹北市公所、竹仁停車場、文化公園、竹北市清潔隊、中興里集會所、隘口里集會所等6據點設置智慧回收機，1年為期做為示範據點。

鄭朝方表示，智慧回收機同時搭建AIoT智慧聯網，透過大數據分析，量化民眾環保回收行為，民眾可下載「碳竹雞APP」，取得個人減碳紀錄，民眾累積的回收歷程，可兌換綠色商品、參加抽獎，還有一卡通現金儲值回饋。

鄭朝方說明，智慧回收機回收品項包含：寶特瓶PET1號、電池（1號、2號、4號、9V），回收1個寶特瓶或電池可換取10個點數，回收5個寶特瓶或電池可兌換1元現金。

和全豐光電執行副總陳盈運表示，這次「淨零排放智慧環境專案」以智慧回收機為起點，結合遠東新世紀的環保再生技術，將寶特瓶回收清洗除汙後再製成食品級酯粒，落實循環經濟。在振興回收體系下，藉由科技進步、政策支持和公眾教育，讓回收變有趣與便利，同時建立市民全新生活習慣。

新竹縣竹北市公所與和全豐光電推動「淨零排放智慧環境專案」，在竹北市6據點裝設智慧回收機。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所與和全豐光電推動「淨零排放智慧環境專案」，在竹北市6據點裝設智慧回收機。圖／竹北市公所提供

北市 鄭朝方

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