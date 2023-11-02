回收電池、寶特瓶換現金 竹北6站點智慧回收機啟用

新竹縣竹北市公所與和全豐光電推動「淨零排放智慧環境專案」，在竹北市6據點裝設智慧回收機，民眾只要將回收物投放回收機內，即可兌換綠色商品、參加抽獎，回收5個寶特瓶或電池即可兌換1元現金，業者也會再將寶特瓶回收清洗除汙後再製成食品級酯粒，落實循環經濟。

竹北市長鄭朝方指出，2050淨零碳排已是世界趨勢，市公所配合推行淨零排放智慧環境專案，與和全豐光電合作於竹北市公所、竹仁停車場、文化公園、竹北市清潔隊、中興里集會所、隘口里集會所等6據點設置智慧回收機，1年為期做為示範據點。

鄭朝方表示，智慧回收機同時搭建AIoT智慧聯網，透過大數據分析，量化民眾環保回收行為，民眾可下載「碳竹雞APP」，取得個人減碳紀錄，民眾累積的回收歷程，可兌換綠色商品、參加抽獎，還有一卡通現金儲值回饋。

鄭朝方說明，智慧回收機回收品項包含：寶特瓶PET1號、電池（1號、2號、4號、9V），回收1個寶特瓶或電池可換取10個點數，回收5個寶特瓶或電池可兌換1元現金。