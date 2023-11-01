國1頭份第二交流道有譜 科東二路採半套單點鑽石型匝道
國道1號增設苗栗頭份第二交流道案，高速公路局交流道審議委員會最近通過設在科東二路，採半套單點鑽石型匝道配置，縣府預計12月底依審查委員意見修正後，依序呈報行政院盡速核定。
頭份、竹南蓬勃發展，加上台灣積體電路製造股份有限公司等大型科技廠，進駐竹南科學園，國1號五楊高架延伸至頭份市，頭份交流道現況尖峰時段交通量已經難以法負荷，增設第二交流道案紓解備受期待，縣長鍾東錦指示秘書長陳斌山率工務處團隊參加10月30日審議委員會，獲得支持通過。
縣府今天宣布好消息，改善方案在科東二路採半套單點鑽石型匝道配置，國1號約109公里處（頭份交流道北側），新闢聯絡道並跨越國道1號主線上方增設交流道，並增設聯絡道，及新建高架橋跨越台1線路口直接銜接竹南科。
工務處指出，第二交流道案可以避免透過台1線五岔路口進出，竹南科通勤車流直接以科東二路往返國道，頭份市區車流經由中興路進出國道，新闢聯絡道採雙向6車道配置，往東銜接至興隆路，帶動國道東側地區發展，此外，工區與五楊高架延伸至頭份重疊，可整合節省作業時間。
縣府將依審查委員意見修正，預計12月底陳報高公局，高公局再呈報國發會，由國發會呈報行政院核定，縣府將同步啟動爭取經費補助新闢聯絡道，及中興路拓寬工程經費，及都市計畫變更等相關行政作業。
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