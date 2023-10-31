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三六九山莊美麗的誤會 整建後仍維持三六九之名

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

雪霸國家公園雪山線三六九山莊啟動整建，一些山友以為三六九密碼，代表海拔高度，其實是美麗的誤會，雪霸處指出，預計2025年上半年完成整建後，目前完全沒有改名計畫，保留三六九山莊美好的回憶。

雪霸國家公園大型山屋三六九山莊及林務局九九山莊，都是以數字命名，背後都代表海拔高度，其中，九九山莊海拔2699公尺，至於三六九山莊則是美麗的誤會，雪霸國家公園管理處曾在官方臉書粉絲頁「登峰造極 雪霸之美」介紹。

雪霸處副處長許嘉祥指出，三六九山莊建於甘木林山的山腹，日治時期量測甘木林山海拔3690公尺得名，後來甘木林山重新測量後，更正為海拔3666公尺，三六九山莊啟動整建，沒有討論是否改名，預計2025年上半年完成整建，新的山莊還是三六九。

雪霸國家公園雪山線三六九山莊啟動整建，預計2025年上半年完成，目前完全沒有改名計畫。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園雪山線三六九山莊啟動整建，預計2025年上半年完成，目前完全沒有改名計畫。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園雪山線三六九山莊啟動整建，預計2025年上半年完成，目前完全沒有改名計畫。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園雪山線三六九山莊啟動整建，預計2025年上半年完成，目前完全沒有改名計畫。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 山友 日治時期

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