雪霸國家公園雪山線三六九山莊啟動整建，一些山友以為三六九密碼，代表海拔高度，其實是美麗的誤會，雪霸處指出，預計2025年上半年完成整建後，目前完全沒有改名計畫，保留三六九山莊美好的回憶。

雪霸國家公園大型山屋三六九山莊及林務局九九山莊，都是以數字命名，背後都代表海拔高度，其中，九九山莊海拔2699公尺，至於三六九山莊則是美麗的誤會，雪霸國家公園管理處曾在官方臉書粉絲頁「登峰造極 雪霸之美」介紹。