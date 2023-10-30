桃汙水道施工 影響交通惹民怨

桃園市政府全力衝刺汙水下水道建設，工程占用道路影響交通卻遭民怨，多名議員要求改善；水務局表示，會加強防護，協調義交指揮，避免影響交通，2處水資源回收中心明年啟用後，接管用戶數可望大幅提升，施工地點將逐步減少。

桃園汙水下水道工程起步較晚，水務局火速趕工，截至今年9月接管21萬666戶，普及率達23.42%，較去年成長2.84個百分點，幅度六都第一、全國第二。

但議員徐景文、黃崇真表示，中壢汙水下水道工程期程拖延，不只進度慢，更影響許多車流量大的路口，像SOGO百貨鄰近的環北路、新生路、慈惠三街等施工重點，地方居民怨聲載道，近日百貨舉辦周年慶，恐加劇亂象，市府應盡速處理。

議員張碩芳也指出，桃園區春日路、中山路、同安街等幹道，遍地可見汙水下水道工地，年初才發生龍舟國手墜井身亡事故，如今施作的防護跟事發前看來沒差別，且全堆在路邊「像垃圾一樣雜亂不堪」，車輛行經都有困難，市府應改善。

水務局長劉振宇回應，對於道路工程引發民怨，會增加防撞筒、柵欄、2層防撞墜網加強防護，並協調義交在校園附近指揮交通。警方則說，如果民眾發現工程物品倒塌或散落路面影響交通，可即時通報處理。

議員林政賢、舒翠玲等關心建設進度，希望繼續加快；劉振宇說，桃園目前完成12處汙水下水道系統及3個集汙區，中壢及埔頂水資源回收中心2系統明年啟用後，汙水接管用戶數可望大幅提升，未來預估每年成長3%，2026年可望達34%的目標，後續會採政府自辦及促參方式同步併行，積極向中央爭取預算補助，加速施工進度。