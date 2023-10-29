明德水庫再出發官民準備好 業者喊比日月潭更棒的地方

苗栗縣頭屋鄉明德水庫再出發，打造「水漾明湖」新品牌，陸、海、空遊憩區的新概念玩明德水庫，旅館ROT業者看好，喊出將會是比日月潭更棒的地方，值得拭目以待。

苗栗縣政府2021年12月ROT委託太和康養國際投資股份有限公司，營運明德水庫畔的勞工育樂中心，今年8月取得旅館業登記，打出水漾月明度假文旅招牌，今天開幕茶會，此外，縣府「明湖水岸遊憩帶亮點計畫」6大行動計畫，也在明德水庫日新島辦理成果發表會。

明德水庫曾風光一時，縣政府挹注資源再出發，其中，水漾明湖（SO YOUNG MING HU）新品牌規畫海棠島區OT案水域遊憩活動，碼頭區ROT案設計至鴛鴦島空中索道，縣府水利處也獲核定興闢環湖自行車道，陸、海、空遊憩區將來會陸續到位，頭屋鄉長徐鑫榮肯定明德水庫將來會成為最優秀、最讓人驚艷的地方。

縣府秘書長陳斌山、文化觀光局長林彥甫等人，今天授證6大行動計畫輔導16間亮點店家、18名高空繩索種子教官，及19名獨木舟丙級種子教練授證，為迎接明德水庫海、陸ROT及OT案，做足準備。

今天水漾月明度假文旅開幕茶會，太和康旅董事長林吉財感謝公家挹注資源，再造明德水庫第二春，也是他的榮幸，林吉財說，小時候旅行，水庫早期還要買門票觀光，明德水庫有山有水，又離國道1號頭屋交流道近，還有高爾夫球場，並規畫陸海空遊憩區，會是比日月潭還棒的地方。