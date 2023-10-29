快訊

天氣轉濕涼！「除濕機」擺對位置更有效 台電曝省電3撇步：避免耗電做白工！

國1南下桃園路段驚傳國道警車火燒車 原因待查

YCC政策調整也沒用？ 日圓上周貶破150、創33年來新低點 隨時有再破可能 全因這問題

明德水庫再出發官民準備好 業者喊比日月潭更棒的地方

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府委託營運明德水庫畔的勞工育樂中心，水漾月明度假文旅今天開幕茶會。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府委託營運明德水庫畔的勞工育樂中心，水漾月明度假文旅今天開幕茶會。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德水庫再出發，打造「水漾明湖」新品牌，陸、海、空遊憩區的新概念玩明德水庫，旅館ROT業者看好，喊出將會是比日月潭更棒的地方，值得拭目以待。

苗栗縣政府2021年12月ROT委託太和康養國際投資股份有限公司，營運明德水庫畔的勞工育樂中心，今年8月取得旅館業登記，打出水漾月明度假文旅招牌，今天開幕茶會，此外，縣府「明湖水岸遊憩帶亮點計畫」6大行動計畫，也在明德水庫日新島辦理成果發表會。

明德水庫曾風光一時，縣政府挹注資源再出發，其中，水漾明湖（SO YOUNG MING HU）新品牌規畫海棠島區OT案水域遊憩活動，碼頭區ROT案設計至鴛鴦島空中索道，縣府水利處也獲核定興闢環湖自行車道，陸、海、空遊憩區將來會陸續到位，頭屋鄉長徐鑫榮肯定明德水庫將來會成為最優秀、最讓人驚艷的地方。

縣府秘書長陳斌山、文化觀光局長林彥甫等人，今天授證6大行動計畫輔導16間亮點店家、18名高空繩索種子教官，及19名獨木舟丙級種子教練授證，為迎接明德水庫海、陸ROT及OT案，做足準備。

今天水漾月明度假文旅開幕茶會，太和康旅董事長林吉財感謝公家挹注資源，再造明德水庫第二春，也是他的榮幸，林吉財說，小時候旅行，水庫早期還要買門票觀光，明德水庫有山有水，又離國道1號頭屋交流道近，還有高爾夫球場，並規畫陸海空遊憩區，會是比日月潭還棒的地方。

縣府及太和康旅指出，水漾月明提供58間客房，並設有會議室、交誼廳、中西餐廳、宴會廳等複合式功能空間，以客庄「智能服務、奉茶文化、湖光山色、三島漫遊」，體驗不一樣的度假。

苗栗縣政府「明湖水岸遊憩帶亮點計畫」6大行動計畫，今天在明德水庫日新島辦理成果發表會，授證16間亮點店家等。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府「明湖水岸遊憩帶亮點計畫」6大行動計畫，今天在明德水庫日新島辦理成果發表會，授證16間亮點店家等。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫條件優越，官民挹注資源再出發。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫條件優越，官民挹注資源再出發。記者范榮達／攝影

水庫 日月潭 苗栗縣

延伸閱讀

搶攻國旅市場！ITF旅展將登場 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店3.8折起

【重磅快評】錯過黃金時間日月潭魚虎移除希望不大

立冬逼近！日月潭還在撈魚虎球 驚見巨嬰級寶寶

開箱日月潭最新精品旅宿「歸璞．泊旅」 米其林團隊、國際設計金獎加持

相關新聞

桃園首件民間整合都更通過 春日路「廢墟」將重建

桃園市桃園區春日路1處5層社區建築屋齡超過40年，頹壞已久形同廢墟，但因產權細碎複雜，重建始終沒下文。在市府今年修法放寬...

議員控八家將年輕人由竹市府指派 市府：子虛烏有非事實

新竹市政府昨晚舉辦萬聖節大遊行爆爭議，「新政治提款機」被畫有八家將臉譜的年輕男性「包圍」，有民代批評是臉譜民眾是由市府所...

明德水庫再出發官民準備好 業者喊比日月潭更棒的地方

苗栗縣頭屋鄉明德水庫再出發，打造「水漾明湖」新品牌，陸、海、空遊憩區的新概念玩明德水庫，旅館ROT業者看好，喊出將會是比...

聯合盃作文賽桃園2100人振筆較勁 桃議長：市府應舉辦提振閱讀與寫作

聯合盃全國作文大賽今年邁入第17屆，桃園區初賽今天上午在桃園市私立啟英高中舉辦，國小至高中職參賽學生總共2144人競爭，...

【即時短評】八家將包圍新政治 政治萬聖節 背後誰搞鬼？

新竹市萬聖遊行爆發爭議，在遊行前，網路就流傳市府禁止「政治裝扮」，昨晚嘲諷新竹市長高虹安的「新政治提款機」現身遊行，未料...

竹市水田人行天橋將拆除 11月7日起夜間施工交管出爐

改善市容景觀、重視人本環境，竹市水田人行天橋將拆除。新竹市府指出，預計於今年11月7日至11月9日，每天夜間9點至翌日上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。