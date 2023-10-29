聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園首件民間整合都更通過 春日路「廢墟」將重建
桃園市桃園區春日路1處5層社區建築屋齡超過40年，頹壞已久形同廢墟，但因產權細碎複雜，重建始終沒下文。在市府今年修法放寬都更條件後，終於盼到重生，將重建成17層黃金級綠建築住宅大樓，成為桃園市第1棟由民間整合成功的都更案，預計明年申請建照、2028年完工，期盼讓南崁溪風貌再進化。
住宅處表示，該社區屋齡超過40年，為5層樓60戶的危險建築，產權細碎複雜，實施者傑丞開發於去年6月報核事業計畫後，積極整合地主，終於得到地主們認可，取得百分之百同意；全案於10月25日審議通過，是桃園市第一棟由民間整合成功的都更案，將採實施者與地主協議合建方式進行。
傑丞開發總經理徐志成表示，該棟爛尾樓耐震能力不足，頹壞已久，幾乎已是桃園的地標，有地主5年前就找了3家建商研商都更重建，但都沒下文；雖都更整合耗時且困難，他仍耐心溝通，拜訪每位地主不下10次，終於完成整合。
住發處補充說明，市府今年陸續推出6項都更精進作為，包括4月放寬「都更單元劃定基準」；5月調高「都更權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」營建單價；7月啟動「跨街廓都更容積調派專案」，增加小基地參與都更的機會；10月新訂「受理提議劃定更新地區作業原則」，經市府受理劃定後同意門檻可降低為75%、取得時程獎勵10%。
另研訂「實施者申請代拆辦法」明訂代拆流程；研修「都更容積獎勵核算標準」放寬開放空間及公益設施獎勵核算，並新增透天厝整合獎勵項目；為提高都更誘因，都發局也合併都市設計審議和都市更新審議作業以縮短時程，讓更多老舊建物加速重建。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言