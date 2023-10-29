桃園首件民間整合都更通過 春日路「廢墟」將重建

桃園市桃園區春日路1處5層社區建築屋齡超過40年，頹壞已久形同廢墟，但因產權細碎複雜，重建始終沒下文。在市府今年修法放寬都更條件後，終於盼到重生，將重建成17層黃金級綠建築住宅大樓，成為桃園市第1棟由民間整合成功的都更案，預計明年申請建照、2028年完工，期盼讓南崁溪風貌再進化。

住宅處表示，該社區屋齡超過40年，為5層樓60戶的危險建築，產權細碎複雜，實施者傑丞開發於去年6月報核事業計畫後，積極整合地主，終於得到地主們認可，取得百分之百同意；全案於10月25日審議通過，是桃園市第一棟由民間整合成功的都更案，將採實施者與地主協議合建方式進行。

傑丞開發總經理徐志成表示，該棟爛尾樓耐震能力不足，頹壞已久，幾乎已是桃園的地標，有地主5年前就找了3家建商研商都更重建，但都沒下文；雖都更整合耗時且困難，他仍耐心溝通，拜訪每位地主不下10次，終於完成整合。

住發處補充說明，市府今年陸續推出6項都更精進作為，包括4月放寬「都更單元劃定基準」；5月調高「都更權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」營建單價；7月啟動「跨街廓都更容積調派專案」，增加小基地參與都更的機會；10月新訂「受理提議劃定更新地區作業原則」，經市府受理劃定後同意門檻可降低為75%、取得時程獎勵10%。