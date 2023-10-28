快訊

連署進入倒數…郭台銘連續6天未公開露面 行程由賴佩霞「代打」

菜市場不能說的秘密？每週「這2天」買菜最划算 攤商曝原因

「台中金火鳥」多了新伙伴…圓頭細尾網一片問號 都發局解惑了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心被罰！老舊社區未申報消防安檢 桃消罰全體區分所有權人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市現有676處無管委會又無消防安檢申報的社區大樓被消防局列管，其中580處已被舉發開罰，所有區分所有權人都收到罰單。示意圖／本報資料照片
桃園市現有676處無管委會又無消防安檢申報的社區大樓被消防局列管，其中580處已被舉發開罰，所有區分所有權人都收到罰單。示意圖／本報資料照片

高雄城中城大火釀嚴重死傷，凸顯無管委會的老舊社區大樓消防安檢申報重要性。桃園市消防局清查全市有676處社區無管委會也無申報，目前已開罰580處社區，由於每位區分所有權人都收到罰單，引發住戶議論，擔心被連續開罰；消防局表示，開罰目的是警示社區重視消防安檢，由於尚有列管社區未調查完畢，已開罰社區短期不會再開單。

消防局表示，高雄城中城大火過後，嚴重死傷促使營建署與消防署修改消防安檢規定，原本社區未做消防安檢申報多以輔導為主，舉發開罰是最後手段，但規定修改後，政策改為未申報就開罰，然後限期改善，尤其重視沒有管委會的社區大樓。

消防局清查全市無管委會且未申報安檢的社區大樓共有676處，由於調查申報紀錄與清查社區全部所有權人個資的行政作業需耗費不少時間，因此截至10月24日只開罰580處，每處罰款2萬元，尚有96處作業中；由於社區無管委會，消防局以區分所有權人為開罰對象，一戶一罰單，因此不少人收到罰單都錯愕。

市議員鄭淑方表示，不少民眾收到罰單很恐慌，因為沒人願意出面處理，很擔心被連續開單；市議員劉曾玉春也說，許多老舊社區因早期法規沒有要求而未設置管委會，衍生社區現在要做消防安檢有一定難度，希望消防局能從旁協助。

消防局長龔永信表示，消防局針對無管委會的社區大樓做了許多調查，調閱全部區分所有權人資料也花了不少人力與時間，付出的行政資源成本遠超過1處2萬元的罰款，舉發真正目的是希望達到警示效果，提醒民眾重視居住安全問題，而開罰也確實收到良好成效。

龔永信指出，開罰的580處社區已有524處申報，剩下56處也限期改善。針對社區無成立管委會意願或有其他因素難成立，消防局與建管處也有相關討論，可依「112年桃園市公寓大廈共同部分維護修繕補助計畫」辦理住警器、滅火器、照明燈、出口燈和方向燈5項設備相關補助。

建管處長莊敬權也說，若社區有意願成立管委會，建管處依社區屋齡、規模分有5萬元到30萬元不等的補助款，可作為社區管委會的「第一桶金」，若住戶對管委會相關規定不熟悉，建管處也有專業輔導團可從旁協助。

管委會 安檢 罰單

延伸閱讀

國產署向救總討100萬管理費 法院判敗訴

保護台灣黑熊有獎金可領 台東海端、延平族人受表揚

傻眼！金門嬤使用「古董手機」 不會操作竟連打65通119報案

苗栗公館「五谷老學堂」醫事C巷弄長照站揭牌 深人社區服務

相關新聞

小心被罰！老舊社區未申報消防安檢 桃消罰全體區分所有權人

高雄城中城大火釀嚴重死傷，凸顯無管委會的老舊社區大樓消防安檢申報重要性。桃園市消防局清查全市有676處社區無管委會也無申...

桃捷綠線趕工 拚G08-G32站2028通車

桃園捷運綠線工程進行中，桃園區中正路地下軌道受限道路環境因素，工程難度較高，市長張善政昨天到廟宇祈求施工順利，也到工地視...

林思銘競總成立 朱立倫讚立委表現佳獲跨黨派支持

國民黨主席朱立倫今天出席新竹縣第2選區立委參選人林思銘競選總部成立大會，稱林思銘獲跨黨派支持，代表過去3年多來表現佳，盼...

苗栗士子開中門 29名學子入文昌祠中門祭聖光耀門楣

苗栗縣政府上午在苗栗市文昌祠辦「士子開中門」活動，這項全台唯一官辦的開中門祭聖典禮，共29名取得博士學位及高考及格的士子...

19對新人竹市聯合婚禮 高虹安：生育津貼明年加倍每胎發3萬

新竹市政府今天在普天宮舉辦一年一度的新竹市民聯合婚禮，市長高虹安到場見證19對新人互訂終身，並頒贈新人6000元禮券。高...

影／苗栗風箏美食節登場 13年來首見大雨「擾局」

秋高氣爽正是辦活動的好時節，苗栗縣各鄉鎮市今、明兩天至少安排近10項大型活動，不料上午的一場大雨「擾局」，苗栗市今年第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。