小心被罰！老舊社區未申報消防安檢 桃消罰全體區分所有權人

高雄城中城大火釀嚴重死傷，凸顯無管委會的老舊社區大樓消防安檢申報重要性。桃園市消防局清查全市有676處社區無管委會也無申報，目前已開罰580處社區，由於每位區分所有權人都收到罰單，引發住戶議論，擔心被連續開罰；消防局表示，開罰目的是警示社區重視消防安檢，由於尚有列管社區未調查完畢，已開罰社區短期不會再開單。

消防局表示，高雄城中城大火過後，嚴重死傷促使營建署與消防署修改消防安檢規定，原本社區未做消防安檢申報多以輔導為主，舉發開罰是最後手段，但規定修改後，政策改為未申報就開罰，然後限期改善，尤其重視沒有管委會的社區大樓。

消防局清查全市無管委會且未申報安檢的社區大樓共有676處，由於調查申報紀錄與清查社區全部所有權人個資的行政作業需耗費不少時間，因此截至10月24日只開罰580處，每處罰款2萬元，尚有96處作業中；由於社區無管委會，消防局以區分所有權人為開罰對象，一戶一罰單，因此不少人收到罰單都錯愕。

市議員鄭淑方表示，不少民眾收到罰單很恐慌，因為沒人願意出面處理，很擔心被連續開單；市議員劉曾玉春也說，許多老舊社區因早期法規沒有要求而未設置管委會，衍生社區現在要做消防安檢有一定難度，希望消防局能從旁協助。

消防局長龔永信表示，消防局針對無管委會的社區大樓做了許多調查，調閱全部區分所有權人資料也花了不少人力與時間，付出的行政資源成本遠超過1處2萬元的罰款，舉發真正目的是希望達到警示效果，提醒民眾重視居住安全問題，而開罰也確實收到良好成效。

龔永信指出，開罰的580處社區已有524處申報，剩下56處也限期改善。針對社區無成立管委會意願或有其他因素難成立，消防局與建管處也有相關討論，可依「112年桃園市公寓大廈共同部分維護修繕補助計畫」辦理住警器、滅火器、照明燈、出口燈和方向燈5項設備相關補助。

建管處長莊敬權也說，若社區有意願成立管委會，建管處依社區屋齡、規模分有5萬元到30萬元不等的補助款，可作為社區管委會的「第一桶金」，若住戶對管委會相關規定不熟悉，建管處也有專業輔導團可從旁協助。